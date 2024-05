A modern, négy csoportszobás épület, melyet a Szabadság téri óvoda mögötti területen építenek fel, 56 kisgyermeket tud majd fogadni. Megépítésére tavaly szeptemberben kapott a csákvári önkormányzat a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (angolul Recovery and Resilience Facility, rövidítve: RRF) pályázatból származó, vissza nem térítendő forrást, 839 millió forintot. – Régebb óta téma egy új bölcsőde építése a városban, miután kinőtte a település a jelenlegi 12 fős csoportot, amely az óvoda telephelyén működik és teljes létszám mellett üzemel a református bölcsőde is. Hála istennek, sok gyermek születik Csákváron – fogalmazott a feol.hu-nak Illés Szabolcs. A következő lépés a közbeszerzési eljárás lefolytatása, amiről nehéz előre megmondani, mennyi idő alatt sikerül lezárni, de az önkormányzatnál szeretnék, ha az építkezés még az idén elkezdődne.

A bölcsőde építése kapcsán azt a kérdést is feltettük: mi várható a Szabadság téri óvoda épületnek felújításával kapcsoltban, amit szintén évek óta terveznek? – Szerettük volna, ha az új óvodaépület a bölcsőde építésével párhuzamosan megépülhetett volna, hiszen továbbra is az a terv, hogy a mostanit lebontjuk és újat építünk helyette. Sajnos azonban annyi pénzt nem kaptunk, ami ezt lehetővé tette volna. A tervet azonban mindenképpen megvalósítjuk majd – válaszolt a polgármester.

A legutóbbi testületi ülésen napirendi pontként tárgyalták az általános iskola régi, Szent István utcai épületének – ahol az alsós évfolyamok tanulnak - villamosfelújítását is, amely nem halasztható tovább. Az önkormányzat az iskola fenntartóját, a Székesfehérvári Tankerületet is magában foglaló Klebelsberg Központtal közösen végzi a felújítást. A munka a szomszédságában található szolgálati lakások felújításával párhuzamosan zajlik majd és a tanév végével kezdődik, ami azt jelenti, hogy szeptemberre el is készülnek mindennel.