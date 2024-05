A székesfehérvári hübris sörfőzde már tavaly is érmet zsebelt be (mülna, avagy málnás söre ízvilágáért) az Arany Sörpecsét (Pivní pečeť) cseh sörversenyen, idén pedig a "sür" aranyérmet szerzett a cseheknél. Ezt az elismerést eddig még soha nem kapta meg magyar főzde lágere - írták közleményben, kiemelve, az már önmagában ritka, hogy a kategóriagyőzelmet nem egy cseh sör söpri be.

Az Arany Sörpecsét versenyre 1990 óta minden évben a világ számos országából érkeznek nevezések, több száz sörgyár száll versenybe, 42 különböző kategóriában.

"Az aranyérmet kiérdemlő sür a hübris legklasszikusabbja, pilseni recept alapján készülő sör, amelynek esetében rengeteget kísérleteztek, hogy olyat hozzanak létre, amivel ők maguk is maximálisan elégedettek lehetnek. A székesfehérvári főzde a sör megalkotásakor nem kevesebbszer, mint tízszer futott neki a próbafőzésnek, mire megtalálta a tökéletes receptet." - írta a cég. Hozzátették: "a sür számára a legnagyobb bók éppen az, hogy a kifejezetten pils kategóriában erős nemzet ítélte oda neki az arany minősítést."