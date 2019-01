Optimista az ingatlanpiac

Fékezés nélkül robog tovább az ingatlanexpressz, adta hírül a GKI Gazdaságkutató Zrt. napokban publikált tanulmánya.

A GKI negyedévente szervez felmérést a vállalatok, az ingatlannal foglalkozó cégek, valamint a lakosság ingatlanpiaci terveinek, szándékainak és kilátásainak feltérképezése céljából. Az így kialakuló ingatlanpiaci index egy számba sűríti az egyes részpiacok következő egy évben várható helyzetére vonatkozó várakozásokat, s ezzel összefoglaló képet ad az ingatlanpiaci kilátásokról. Az e hónapban kiadott országos ingatlanpiaci index értéke 11, ami 3 pontos növekedést mutat a tavaly októberi felméréshez képest. Az országos index ezzel éves alapon 11 ponttal, historikus csúcsra emelkedett.

A GKI fővárosi és országos lakáspiaci indexei a jelen felmérés eredményei alapján 3, illetve 5 ponttal nőttek az egy negyedévvel korábbihoz képest, ezzel mindkét index historikus csúcsra jutott. Tavaly októberhez képest a biztos szándékú háztartások száma – tehát, azok, akik a következő egy évben biztosan elindítanak egy vásárlási vagy építési tranzakciót – 15, a valószínű szándékúaké 3 százalékkal emelkedett. Éves alapon csaknem megduplázódott a lakástranzakcióra biztosan vagy valószínűleg készülő háztartások száma. A lakásfelújításra és korszerűsítésre irányuló lakossági várakozások is számottevően erősödtek az egy negyedévvel ezelőttihez képest. A kereslet növekedésével a lakásárak további növekedésére is számítani lehet.

A használtpiacon a következő egy évben 5–6 százalék közötti emelkedés valószínű, de a divatos helyeken 10 százalékot közelítő növekedés sem kizárt. Az új építésű lakások árai 4–6 százalékkal emelkedhetnek. A telekpiaci kilátások 2016 és 2018 közepe között egy viszonylag szűk sávban mozogtak, majd a tavalyi második félévben jellemzően romlottak. A jelen felmérés eredményei a telekpiac stabilizálódására utalnak, újra javultak a várakozások. A GKI országos telekpiaci indexének értéke idén januárban az egy negyedévvel ezelőttihez képest 7 pontot emelkedett.

Az irodák esetében éves alapon keleten 2 százalékpontos csökkenés, nyugaton 1 százalékpontos növekedés következett be. A GKI irodapiaci indexei közül az előző felméréshez képest az ország egészére vonatkozó index hibahatáron belül emelkedett. Az irodabérleti díjak a következő egy évben az összes körzetben 3 százalék körül emelkedhetnek.

A budapesti piacon 2018 októberében a kilátások jelentős emelkedése következett be, amit most némi negatív korrekció követett. Az ország egészére vonatkozóan index viszont 7 ponttal emelkedett, így a két index mostanra „összesimult”. Az egy évvel ezelőtti szinthez képest Budapesten 4, országosan 5 pontos emelkedés következett be. A bérleti díjak 2 százalék körüli emelkedésére lehet számítani a következő egy évben, érdemi regionális különbségek nélkül.

A gazdasági növekedés üteme 2018-ban csúcsra ért, ami egyértelműen kedvező keresleti hátteret jelent a logisztikai ingatlanpiac számára. Éves összevetésben a fővárosi jelzőszám 6, az országos pedig 8 pontos emelkedést jelez. A bérleti díjakra vonatkozó kilátások terén nem történt lényeges változás, a következő 12 hónapban e téren 2-3 százalékos emelkedés várható.