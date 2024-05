A beruházásra a Modern városok program keretében kapott forrásokat Székesfehérvár, közel 17 milliárd forintnyi kormányzati támogatást, amely lehetővé teszi a fejlesztések megvalósulását.

Az egészségügyi intézmény közleményében részletezi, hogy az új tömbben befejeződtek a meleg- és hidegburkolások, valamint a kórtermi festési munkálatok, a lifteket is beépítették. Továbbá a tervek szerint júliusban elkezdődnek az új épülettömbben az üzempróbák is. Hozzáteszik azt is, hogy a délnyugati homlokzat kivételével a külső homlokzatok is elnyerték végleges formájukat.

Az összekötő folyosó felújítása is a második üteméhez érkezett a megyei kórházban.

Fotó: Intézmény

Az összekötő folyosó felújításával kapcsolatban közölték: – Az összekötő folyosó rekonstrukciója keretében korszerű nyílászárókat építenek be úgy, hogy megtartják a jelenlegi acélszerkezetű tartóvázat és a festés mellett új hidegburkolat épül, kiépítésre kerül a hűtési és fűtési rendszer a teljes folyosón. A munkálatokat félpályás lezárás mellett végzi a kivitelező a zavartalan betegszállítás és kórházi logisztika biztosításával.

Székesfehérváron zajlik az ország egyik legjelentősebb egészségügyi beruházása

A Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház kommunikációjában kitér arra is, hogy új az tömben három osztály, nevezetesen a pulmonológiai, az onkológiai és az infektológiai osztály, valamint az azokhoz kapcsolódó ambulanciák kapnak majd helyet, amelynek eredményeként 112 ágyon zajlik majd az osztályokon az ellátás: – A közel 6000 négyzetméter alapterületű, háromszintes épületben egy-két ágyas, akadálymentesített kórtermeket alakítunk ki, amelyek önálló vizesblokkal is rendelkeznek majd. Az épület kórházon belüli elhelyezkedése és a függőfolyosó lehetővé teszi a közvetlen kapcsolatot a többi betegellátó egységgel – fűzték hozzá.

A sajtóanyag szerint a következő mérföldkő az új tömb befejezéséhez elengedhetetlen útépítési, tereprendezési munkálatok, melyek előkészületei megkezdődtek. Megújulnak az útburkolatok és járdák. Új belső parkolót és egy hozzá tartozó parkot alakítanak ki, ahová nap és árnyéktűrő évelő virágokat, dísznövényeket, cserjéket és fákat ültetnek majd, továbbá folytatódik az összekötő folyosó felújítása. Az új tömb tervezetten 2024. harmadik negyedévére, az összekötő folyosó pedig 2024. negyedik negyedévére készül el.