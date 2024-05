Bonifác nagyjából egy éves keverék kisfiú. Jelenleg több társával él együtt, ezért akár másik kutyus mellé is örökbefogadható. Nyugodt természetű és könnyen kezelhető, de azért van még mit tanulnia.

Bonifác

Cinkos szintén egy egy éves körüli keverék fiú, aki már csak korából adódóan is nagyon játékos és eleven. Ő is társaival él együtt, ezért csakugyan ajánlják másik kutya mellé, de többtagú családban is megtalálná a helyét.

Cinkos

Masni egy körülbelül egy éves keverék lányka, valódi szeretetbomba: aktív, játékos, élénk és imád mindenkit. Mellette biztosan nem fog a gazdi unatkozni. Tanítani azért kell, de a figyelemmel és koncentrációjával sincs problémája.

Masni

Medi egy nagyjából egy éves hölgy. Önfejű és szereti, ha a figyelem középpontjában van, ezért mindenképpen olyan gazdira van szüksége, aki sok időt tud rászánni. Egyébként tanulékony és jól kezelhető, csak türelem kell hozzá.

Medi

Végül pedig Bodza, aki némileg kilóg a kölyökbrigádból a maga négy évével, de ő is szerető gazdit keres. Régóta a menhely lakója, de ennek ellenére félős, nem tudni mi történt vele bekerülése előtt. Nehéz a helyéről kimozdítani, mert ott érzi magát biztonságban, de amikor sikerül, akkor nagyon felszabadult és a sétát is kedveli.

Bodza

A kutyusok után érdeklődni a következő elérhetőségeken lehet: a 06/30-903-8218-as telefonszámon, az [email protected] e-mail címen.