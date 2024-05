Alfonso Dastis

A nagykövetekkel folytatott interjúk során jó néhány vicces választ kaptam arra a kérdésre, hogy eredetileg mik akartak lenni ezek a diplomaták, és hogyan lettek nagykövetek? Ön Dastis nagykövet úr mindig is nagykövet akart lenni?

– Amikor megszereztem a diplomámat, az egyetemen akartam maradni, és jogászprofesszor szerettem volna lenni. Sok helyre jelentkeztem, köztük a diplomáciai iskolába is. Végül a Külügyminisztérium ajánlott állást, nem mint diplomatának, hanem ügyvédnek. Ebben a pozícióban küldtek az ENSZ-hez New Yorkba. Ott találkoztam a brit nagykövettel, aki tökéletesen összefoglalta azt, hogy mit jelent egy diplomata számára országa követének lenni: diplomata az akadémikusok között és akadémikus a diplomaták között. Egy francia nagykövet pedig azt tanácsolta: mint jogász bármilyen munkakört el tudsz érni, akkor miért szeretnél más munkakörbe kerülni? Végül nemzetközi jogi szakértőként Spanyolországot képviseltem különböző nemzetközi szervezeteknél. Madridban uniós ügyekért felelős helyettes államtitkár lettem. 2002-ben a szocialisták győztek, az új kormány lecserélte az előző kormány közalkalmazottjait. Engem is elmozdítottak az állásomból, Hollandiába küldtek nagykövetnek. Ekkor a 40-es éveim elején jártam. Ettől kezdve különböző helyekre küldtek nagykövetként, összesen négy országba.

Mór 26 km-re fekszik Székesfehérvártól. Itt található a Gestamp nevű spanyol gyár magyarországi központja. Miért választotta a Gestamp ezt a területet?

– Ennek a cégnek nemcsak itt van gyára, hanem Kecskeméten, Esztergomban és Szolnokon is.

Milyen széles a termék választékuk?

– A Gestamp termékeinek széles választékát kínálja, amelyek a jármű karosszériájába vannak beépítve, és meghatározzák annak szerkezetét. A Gestamp tevékenysége magába foglalja az alkatrészek gyártásának valamennyi folyamatát, így az a teljes értékláncot lefedi. A prések és matricák létrehozásától a termék gyártásáig és befejezéséig.

Milyen lehetőségeket biztosítanak a fiataloknak?

– Azok számára, akik befejezik középiskolai tanulmányaikat és szeretnének továbbtanulni a gyakorlatban is használható ismereteket, az ösztöndíjprogram lehetőséget kínál a készségek és kompetenciák fejlesztésére, valamint munkatapasztalat megszerzésére különböző munkacsoportokban.

Tehát diákjaik szakmai képzést kapnak?

– A képzés olyan programokat kínál, amelyek előnyben részesítik a szektor iránti szenvedélyes, elkötelezett, globális ambíciójú, innovatív ötletekkel felruházott és egyértelműen a szolgáltatási kiválóságra koncentráló jelentkezőket. Ott duális (kétnyelvű) képzés folyik.

Az mit jelent?

– A Gestamp cég a fiatalabb generációk vezetői képességeit fejleszti. Hisz a fejlesztésekre vágyó fiatal szakemberek felkutatásában, olyan kezdeményezések kidolgozásában, amelyek a hallgatók és a korai szakemberek előrehaladását célozzák.

Ha a fiatalok elvégzik az ösztöndíjas vagy a duális, kétnyelvű képzést, az azt jelenti, hogy automatikusan állást kapnak a cégnél?

– A karrier indítása nem mindig könnyű. Ez a program azoknak a fiataloknak szól, akik ennél a cégnél szeretnék elkezdeni karrierjüket és hozzájárulni egy nagyszerű cég sikeréhez. Ez a tökéletes lehetőség arra, hogy rögtön kapcsolatba kerüljenek a munka világával. Ez az oka annak, hogy a Gestamp segít a duális képzésben részt vevő hallgatóknak megvetni a lábukat a munkaerőpiacon azáltal, hogy lehetőséget ad nekik, hogy a csoporton belül szakmai gyakorlatot szerezzenek, és a legjobb csapatokkal dolgozzanak.

Úgy tudom, hogy a Gestampnak mintegy 20 gyára van világszerte. Összehasonlítva más országokkal, milyen a magyar diákok és munkavállalók teljesítménye?

– Lenyűgöző a magyarok érdeklődése; színvonaluk magas. A holnap vezetőinek megtalálása és fejlődésük elősegítése ma fontosabb, mint valaha. Éppen ezért a cég olyan programokat kínál, amelyek az autóipar jövőbeli vezetőire összpontosítanak, akik teljes potenciáljukat kibontakoztathatják, és lehetőségük van további készségek megszerzésére.

A Gestamp magasabb kereseti lehetőséget kínál, mint más Fejér megyei cég?

– Nem tudok pontos számokat adni, csak azt mondhatom, hogy igen, viszonyítva magasabbak a kereseti lehetőségek.

Spanyolország nagyon kedvelt turisztikai célpont a magyar utazók körében. Mi lenne a legbiztosabb siker azok számára, akik szeretik a napot, a tengert és a homokot?

– Egyértelműen a Kanári-szigetek.