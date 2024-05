Az „Istennel talállak, testvérem!” címet és a „Cigány történetek” alcímet viselő vándorkiállítás a gyulai Erkel Ferenc Múzeum gyűjteményében őrzött Erdős Kamill-hagyatékot, azaz a 20. századi magyarországi cigányság körében végzett kutatás eredményeit dolgozza fel és tárja a közönség elé – ezúttal Kápolnásnyéken, a Halász Gedeon Eseményközpontban. A május 8-án, szerdán nyílt kiállítás azonban ennél több: az etnográfus, nyelvész gazdag, fotókkal, hanganyagokkal, tárgyakkal, történetekkel illusztrált gyűjteménye ugyanis fél évszázaddal ezelőtti életeket, élethelyzeteket mutat be, a kiállítás összeállításában résztvevő muzeológusok pedig felkutatták az egykori közösségek ma élő tagjait, s a már nem élők emlékét. Így a múlt, a már akkor is eltűnőben lévő cigány közösségi formák története tovább folytatódik a jelenben is. Schleicher Vera, a kiállítás kurátora mutatta be a tárlatot és Erdős Kamill érdemeit.

Fotó: Kőmíves András

Erdős Kamill különleges, sajátos módszert választott ahhoz, hogy e zárt közösségek megnyíljanak előtte: szőke magas férfiként is sikeresen adta ki magát cigánynak, megtanulta a nyelvüket, szokásaikat, hagyományaikat. Volt, hogy lengyel cigány grófnak vagy felvidéki félcigánynak adta ki magát, így ismerhette meg közelebbről a cigányok életét, Békés megyében, az Alföld és Észak-Magyarország más területein egyaránt. Olyannyira tiszteletben tartotta a magyar cigányság körében szerzett kapcsolatait, hogy életében mindössze három tanulmánya jelent meg magyarul. Inkább angol, illetve francia nyelven publikálta tapasztalatait, s közben szorgosan gyűjtötte a történeteket, fotókat, hangfelvételeket, kéziratokat. Ezekből, valamint a muzeológusok által felkutatott életút-folytatásokból látható most kiállítás Kápolnásnyéken, a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola szervezésében. Rodics Eszter, a Népfőiskola elnökasszonya elmondta: a kiállítás iránt érdeklődők érkezzenek minél előbb, ugyanis a tárlat május 14-ig látogatható, utána tovább vándorol.