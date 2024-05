– Nagyon jó híreket kaptunk, erre az eredményre hosszú ideje várt a család! – mondta vidáman a FEOL-nak Szaniszló Szilvia. – Felhívott az orvosunk aki közölte, hogy nagyon szépen zsugorodott a daganat. Le sem tettem a telefont, sikítottam egy nagyot és sírva beszaladtam a Melisszához. Átöleltem és zokogtam, meg sem tudtam szólalni. Ezek után elmondtam neki a jó hírt és együtt potyogtak az örömkönnyeink. Most már még inkább bizakodunk! Úgy látszik, igaza volt az orvosunknak, jó ez az új, különleges kemoterápia, ami drasztikusan csökkenti a rákos sejteket – magyarázza.

Az édesanya továbbá elmesélte, hogy a jó hírt a hétfői kontrollon is megerősítette az orvos, aki elmondta, hogy több mint a felére csökkent a daganat és rendkívüli javulást mutat a vérképe is. Így ilyen javulással marad a kemoterápia kezelés, és ha nem szükséges nem adnak neki mást. Mint megtudtuk viszont, kettős látása visszatért, amivel szemészhez kell fordulniuk. De hogy a jó hírek mezsgyéjén maradjunk az is kiderült beszélgetésünk során, hogy a kerekesszéket már nem használja Melissza, aki képes akár már több kilométert sétálni, főleg hogy kapott egy border collie kiskutyát is.

Aki szeretne bármilyen módon segíteni Melisszának a 0630 172 32 24-es telefonszámon érdeklődhet az édesanyjánál.