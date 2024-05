A kötelező kamarai tagság megszűnésével több szakmai szervezet megszűnt, vagy a jelentős taglétszámcsökkenés miatt ellehetetlenült. Fejérben is jelentős változások álltak be a kamara életébe, de annak vezetői mindent elkövetnek, hogy a szervezet és vele a szakmaiság fennmaradjon. Ennek részeként szervezték meg a díjátadót, melyre meghívást kapott a Fejér Vármegyei Rendőr Főkapitány Szabó Vendel ezredes, Viza Attila Közbiztonsági Tanácsnok és Lehrner Zsolt alpolgármester, aki a város nevében köszöntötte a megjelenteket, különösen azokat, akik elismeréseket vehettek át.

– Újra és újra megbizonyosodhatunk arról, hogy a munka, a hűség, a kitartás és a közösségért való cselekvés, tenni akarás jelentette egykor és jelenti ma is a jövőt, a fejlődést. Munka, hűség és kitartás. Ez jellemzi a szervezetet és tagjait is, közterületeken, rendezvényeken, vagy éppen valamennyi munkanapon az ipari létesítményekben, bevásárló központokban és számos más területen gondoskodnak a személy- és vagyonvédelemről, illetve végzik el megbízásukat magánnyomozóként – fogalmazott Lehrner Zsolt alpolgármester.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

A díjátadót megelőzően a szakmai szervezet elnöke és alelnöke is nyilatkozott.

– Két éve vezetjük alelnök úrral a Fejér megyei kamarát és próbálunk jelentős változásokat indikálni, és ez értendő a szakképzésekre és a továbbképzésekre is. A Fejér Vármegyei Kamara életében első alkalom, hogy a 20-25 éves tagsággal rendelkező tagjainkat köszöntjük. A kamara vezetősége úgy gondolta, hogy ennyi ideje kamarai tagságukat megőrző vagyonőrök mindenképpen megérdemelnek egy elismerő oklevelet, melyet ezen ünnepség keretén belül adunk át. Már csak azért is fontos a kamara azon tagjait elismerni, akik kitartottak a szakmai szervezet mellett, mert jelentős csökkenés állt be a taglétszámba, hiszen 4-5 ezer főről csökkentünk le, 370-en vagyunk – mondta Kovács Tarsoly Gábor, a SZVMK Fejér megyei elnöke.

– Folyamatosan képzéseket, előadásokat, oktatásokat tartunk a vagyonőrök részére, az ő szakmai fejlődésük érdekében. Sajnálatos módon a vagyonőrök jelentős része ezt a lehetőséget nem veszi igénybe, pedig hasznos információkhoz juthatnának és nem csak a vagyonvédelmi törvény változásaival kapcsolatban, hanem más egyéb, a vagyonvédelmet befolyásoló törvények változásának tekintetében is – mondta Pongrácz Ernő, kamarai alelnök.

Kovács-Tarsoly Gábor vármegyei elnök, a Fejér Vármegyei Szakmai Kamara elnöksége nevében emlék oklevélben részesített 20 főt, aki a kamara tagságában vállalnak és végeznek feladatot az alapítás, vagyis 1999 óta, és egy főt, aki két évtizede van a kötelékben.

25 éves tagság:

Prépost Tibor, Kárpáti Zoltán, Oszlánszky Zsolt, Dániel Imre, Kovács Imre Gábor, Makovi György, Kovács Ferenc, Balogh Ferenc, Berki József, Varga Csaba, Németh Attila, Németh Attiláné, Szopkó Miklós, Kis Pál, Lencsés Attila, Szilágyi Ferenc, Horváth Lajosné, Aranyos Miklós, Bakonyi János, Bacsik István 20 éves tagság:

Molnár Jenő

Először adták át a Kiváló Vagyonőri címet is, melyet az a kamarai tag kaphat meg, aki megfelel a pályázatban kiírt feltételeknek, ajánlóval rendelkezik és az ajánlását az elnökség elfogadja. Ez így is történt, így 2024. évben egy 10 fős javaslatból választotta ki az elnökség azt a 7 személy- és vagyonőrt, akit a címre érdemesnek tartottak. Ezen hét személy 2024. évben Kiváló Vagyonőri cím elismerésben részesül: Lászlóné Horváth Ilona, Orova Erika, Lencsés Attila, Kovács Ferenc, Bakos Péter, Szokol Zoltán és Szalai Róbert.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

Volt egy konkrét eset, és egy személy, aki külön figyelmet is érdemelt.

– Egy kollégánk megelőzött egy olyan eseményt, ami nagy kárt okozhatott volna a Denso területén. A tetőn egy napelem alkatrész gyulladt ki, és Orova Erika kolléganő, aki szolgálatban volt, azonnal értesítette a kollégáinkat, akik azonnal intézkedtek, így sikerült megelőzni egy sokkal nagyobb bajt, ami éppen kialakulóban volt. Jelentős kár nem keletkezett, de ha nem ilyen éber a kolléganő, akkor komoly bajt okozhatott volna ez a tűz. Mi emiatt terjesztettük fel őt kiváló vagyonőri címre, és nagyon örülünk neki, hogy cégünknél dolgozó vagyonőrök közül is kap valaki elismerést – mondta Németh Lajos, a Denso vagyonvédelmi vezetője, aki újságírói kérdésre elmondta:

– Kevesen tudják, hogy jogszabály írja elő a vagyonőröknek, hogy 5 évente kell egy szakmai kiegészítő vizsgát tenni. A kamarával nekünk van egy stratégiai együttműködésünk, és a szakmai felkészültséget a kamara segítségével érjük el, és ők is vizsgáztatnak, immár nem az első öt éves fordulót. A Denso több mint 4 ezer főt foglalkoztat és több tízes létszámú vagyonőr biztosítja a személy- és vagyonvédelmet a gyárban, ahol egy kisvárosnyi ember fordul meg, nap mint nap. Nálunk egy jó munkatárssal szemben két elvárást is támasztunk. Határozottság és udvariasság, és persze az udvariasság az első, de csak úgy lehet udvarias az ember, ha kellő határozottsággal és kellő szakmai háttérrel tud fellépni, intézkedni. A vagyonőrzés nem egy népszerű feladat, de ennek a népszerűtlenségét lehet azzal tompítani, hogy felkészülten, szakszerűen és udvariasan dolgoznak a kollégáink – fogalmazott Németh Lajos.