Sportosan – felnőtt és gyerek focibajnoksággal – kezdődik a sukorói falunap május 18-án, szombaton reggel 9 órakor. A Toldi Géza Sportpark lesz az esemény fő helyszíne, ahol kézműves vásár és foglalkozás, körhinta és sok egyéb, a gyerekek számára felállított sátor és kipróbálható ügyességi játék is lesz. A főzőverseny a falunap elmaradhatatlan része, de itt lesznek a sukorói polgárőrök is, akikkel megismerkedhetnek az érdeklődők és akár csatlakozhatnak is hozzájuk! A polgármesteri köszöntőt 15 órakor hallgathatják meg a sukoróiak.

Szolgálati kutyák és UAZ terepjárók, népzene oktatás és bűvész színesíti a programot, az est folyamán pedig fellépők következnek: 18 órakor a Holdeső, 19 órakor Paksi Gábor, 19:30-kor a Boglárka Team, 20 órakor pedig a Kartoncsigák érkezik. A nap csúcspontja a 20:40-kor kezdődő lézeres fényvarázs lesz.