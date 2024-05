Mintegy 69 ezren ragadtak ma ismét tollat a töri érettségi kezdetén, a diákoknak 180 percük van arra, hogy megoldják az eléjük helyezett feladatlapokat. A magyar érettségihez hasonlóan a töri is változott idén, lekerültek ugyanis olyan témák emelt szintről, amelyekkel a korábbi években nem találkozhattak az érettségizők. Így a mai feladatlapokon már az amerikai függetlenségi háborúval és az Aranybullával is foglalkozniuk kell. Jó hír azonban, hogy kikerült a követelmények közül a munkajoggal, pénzügyi ismeretekkel foglalkozó témakör. Középszinten az első részben rövid feladatokra kell válaszolniuk, míg a második részben négy esszéfeladat közül kettőt kell választaniuk és azt kifejteni. Az első rész rövid feladatai többek között a kereszténység elterjedésével, a barokk stílussal és az ipari forradalommal foglalkoznak. De ugyanebben a részben a diákoknak Hunyadi Mátyással, az I. világháborúval, a Horthy-korszakkal, a Rákóczi-szabadságharccal és Magyarország reformkori gazdaságával kapcsolatos kérdésekre is válaszolniuk kell. A második részben a rövidebb esszéfeladat az egyetemes történelemre vonatkozik, míg a hosszabb a magyar történelemre. Ez annyit tesz, hogy a választás során a diákoknak arra is figyelniük kell, hogy az egyik esszé az ókortól 1849-ig tartó időszakhoz kapcsolódjon, a másik pedig 1849 utánihoz. Középszinten összesen 100 pont szerezhető, 50 pont az első részre és 50 pont a másodikra.

Emelt szinten az első részben a középszintű feladatsorhoz hasonlóan rövid, egyszerű feladatokat kell megoldani, melyre 100 percük van az érettségizőknek, míg a másodikban csakugyan esszéket kell írniuk, amelyre összesen 140 perc áll a rendelkezésükre. Itt is van választási lehetőségük a vizsgázóknak, hat esszéfeladat közül hármat kell kifejteniük. A középszinthez hasonlóan a rövidebb az egyetemes történelemmel foglalkozik, míg a hosszabb, komplexebb a magyar történelemmel. Utóbbiban az ókortól napjainkig bármelyik időszakkal foglalkozhatnak a diákok. Emelt szinten is maximum 100 pont szerezhető, 50 pont az első részre és 50 pont a másodikra – írja az eduline.