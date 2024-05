A hollandiai Bredában, 2005. január 25-én született Pető Milán 2017-ben került a Vidi utánpótlásába Veszprémből. 2022 májusában mutatkozott be a fehérváriak NB III-as csapatában, majd 2023 februárjában az NB I-ben debütált egy ZTE elleni bajnokin.

A 2023/2024-es szezonban már 16 bajnokin lépett pályára az NB I-ben, az OTP Bank Liga NB I 31. fordulójában, az MTK Budapest elleni 4-0-s győzelem alkalmával pedig megszerezte első élvonalbeli gólját is.

- Nagyon örülök annak, hogy sok játéklehetőséget kaptam a szezonban az NB I-ben, az pedig külön öröm, hogy az első gólomat is meglőttem bajnokin az első csapatban, bízom benne, hogy ezt további gólok is követik majd. Nagy álmom volt a Vidi színeiben NB I-es játékossá válni, boldog vagyok, hogy mindezt saját nevelésű játékosként, a lépcsőfokokat végigjárva értem el, és hogy a klub hosszútávon is számít rám. Szeretnék minél meghatározóbb játékossá válni, idővel bekerülni a kezdőcsapatba és a lehető legtöbbet segíteni a Vidinek a célok elérésében - fogalmazott a klub honlapjának Pető Milán.

Pető Milán a hetedik olyan játékos, aki édesapja - Pető Tamás - példáját követve a NB I-es meccset játszott a Vidiben. Az eddigi apa-fia párosok az NB I-es Vidiben: Bobory Béla - Bobory Balázs, Fejes Gábor - Fejes András, Tiber László - Tiber Krisztián, Vadász Imre - Vadász Viktor, Horváth Gábor - Ifj. Horváth Gábor, Disztl László - Disztl Dávid, Pető Tamás - Pető Milán.