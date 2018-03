Minden adat számít, amit megadunk magunkról az interneten

Az adathalászatról több alkalommal írtunk már, jellemzően olyan összefüggésekben, hogy bűnözők, trükkös módszerekkel például a bankszámlánk adataihoz próbáltak hozzáférni. De mi van akkor, ha valakik olyan adataink felhasználásával keresnek vagyonokat rajtunk, amelyeknek mi semmilyen értéket sem tulajdonítunk?

Képzeljünk el egy párbeszédet, mondjuk egy napfényes 1518. március 12-i délelőttön a Yucatán-félszigeten. A barátságos spanyol katona megkérdezi a szolgálatkész maja őslakostól, hogy odaadná-e neki azt a valamit, ami a derekán lóg. – Ha nagyon akarod – válaszolja vonakodva a maja, – de mit kezdesz egy menyétkoponya amulettel? – Nem, nem arra gondoltam – szorul ökölbe a konkvisztádor keze, – hanem arra a domborított, sárga lemezkére a menyétkoponya mellett. – Ó – könnyebbül meg az őslakos, – azt szívesen. Úgyis egy kissé nehéz viselet, és van még belőle bőven.

Most képzeljük el, hogy egy alkalmazás a közösségi hálón azt kérdezi tőlünk: hozzáférhet-e a személyes profiladatainkhoz? Cserébe megmutatja nekünk, hogyan néznénk ki filmsztárként! A kérdés formálisnak tűnik, hiszen magával az alkalmazással is a profilunkon találkoztunk, és az eredményt is a profilunkon fogjuk megosztani – persze csak ha elég dögösre sikerül. Szóval már kattintunk is.

Jobb, ha tudjuk: ez az a pillanat, amikor valahol egy pár száz milliós vagyon egy centtel növekszik, és hogy annak a pár száz milliónak minden centje éppen így keletkezett. Természetesen dönthetünk úgy, hogy minket ez nem zavar, sőt helyezkedhetünk arra az álláspontra is, hogy nekünk a filmsztáros fotó megérte azt a centet. Jó, ha átlátjuk azonban, miben működtünk közre.

A nyolcvanas évek pszichometriai kutatásai nagy áttörést hoztak. Megszületett a személyiségelemzés öt alaptulajdonságra koncentráló OCEAN módszere, amelyet a 2008-tól Cambridge-ben kutató, lengyel származású doktorandusz, Michal Kosinski a legnagyobb közösségi oldalon, akkor még kitöltögetős kvízek segítségével kezdett tovább finomítgatni. Eredményeinek 2012-es publikálása azonban nemcsak a pszichológusokat hozta lázba. Kiderült, hogy csupán a lájkjaink alapján is már lehetséges olyan pontos személyiségjellemzést adni rólunk, amely minden korábbi elképzelést túlszárnyal. A legnagyobb közösségi oldal röviddel ezután állította privátra a lájkjaink láthatóságát – de már ez sem segített. Tömegével jelentek meg az „ártatlan” kisalkalmazások, amelyeknek mi magunk adunk hozzáférést. Képzelje el végezetül az olvasó, hogy e pillanatban is, a jövő számos tervezőasztalának valamelyike körül olyan gazdasági szakemberek sürögnek-forognak, akik jobban ismerik a közösségi médiát használó gyermekeinket, társunkat és barátainkat, mint mi magunk. Országra, településre, városrészre, vagy akár utcára lebontva tudják, mire van szükségünk, mire vágyunk. Ugye érezzük, hogy itt már rég nem arról az egy centről van szó?