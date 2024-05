A Femához hasonló menhelyek abban tudnak segíteni, hogy a gazdátlan állatok ne az utcákon kóboroljanak, de a szaporodó kóbor állatok számának csökkentésének nem ez a módja, és nem is az ő feladatuk. Takács Adrienn, a Fema Állatmentők önkéntese beszélt arról, hogy a menhelyeknek a legnagyobb segítség az, ha egész egyszerűen nem kerül be több kóbor vagy bántalmazott állat. Ahhoz, hogy ez így legyen, felelős állattartókká kell válnunk, sokat tanulva önmagunkról és állatainkról egyaránt.

– Bizonyára vannak, akik tudnak nektek segíteni táppal és egyebekkel, de a legfőbb segítség nyilván az örökbefogadás. Mennyire nyitottak az emberek arra, hogy menhelyi kutya mellett döntsenek? Mivel jár az örökbefogadás?

– Örülünk, ha egy éhes szájjal kevesebbet kell etetni, és nagyon jó, ha gyorsan gazdára talál egy kutya, de a legfőbb célunk, hogy az állatot megfelelő, jó helyre helyezzük el. Hiszen rossz sorból került hozzánk, miért adnánk egy ugyanolyan helyre vagy még rosszabb körülmények közé? Nyilvánvalóan nem ez az érdekünk. Éppen ezért előfordul, hogy valakit, aki örökbe szeretne fogadni kutyát, vissza kell utasítanunk, mert nem felel meg az örökbefogadási feltételeknek. Ez utóbbiakat épp ezért támasztjuk, hogy kutyáink garantáltan a felelős állattartás minden követelményének megfelelő helyre kerüljenek. Az örökbefogadókkal szerződést íratunk alá, amely kimondja, hogy az örökbefogadó szereti az állatot élete végéig, orvosi ellátásban részesíti, ha szükséges, beoltatja és ivartalanítja az állatot, nem teszi láncra vagy kennelbe, és nem adja oda harmadik személynek, ha nem kívánatossá válik a jelenléte, mert mondjuk mégsem jött ki a már meglévő korábbi házi kedvenccel. Az örökbefogadás díja harmincezer forint, ami így is jóval kisebb összeg, mint amennyit a kutyák kezelésére kell fordítanunk, mikor hozzánk kerülnek. Vannak, akik ingyen akarják elvinni a kutyákat, tőlük meg szoktuk kérdezni, hogy ha most nincs erre ennyi pénze, akkor ha baj van, ugyan miből fogja fedezni egy esetleges állatorvosi kezelés költségeit. Az állatorvoshoz való látogatás elkerülhető úgy is, ha jó minőségű tápot etetünk a kutyánkkal, ami szintén sokba kerül. Ezért akkor tartsunk állatot, ha anyagilag fedezni tudjuk a tartás költségeit és jó körülményeket biztosítunk számára. Örülünk annak, ha az emberek szeretik az állatokat, és szeretnének állatot tartani, de vannak minimum feltételek, amelyeket muszáj megadni az állatnak.

Sokan ragaszkodnak a fajtatiszta kutyához. A magyar mentalitás pedig olyan, hogy szeretnénk egy fajtatiszta kutyát, de olcsón. Na most ilyen kutyát a szaporítóknál találunk, ahol a kutya pedigréjére semmiféle garancia sincs. Azt tudni kell, hogy fajtatiszta kutyát a tenyésztő kizárólag törzskönyvvel együtt ad. Nincs olyan, hogy azt mondja, drága a törzskönyv. Ha ilyesmivel találkozunk, fogjunk gyanút és álljunk tovább. A tenyésztőtől vásárolt állat árát nem a törzskönyv dobja meg, hanem a számtalan teszt, amit el kell végeztetni az állat fajtatisztaságának igazolása érdekében, továbbá a megfelelő tartás körülményeinek biztosítása is nagy összegeket emészt fel. Ide tartoznak az állatorvosi ellátás (oltások, szűrések, stb.) is. Ez mind-mind növeli a költségeket. Mégis sokan azt mondják, jó nekik kutya a szaporítótól is, hiszen nem kell nekik törzskönyv, nem akarják a kutyát kiállításokra vinni. De a törzskönyv nem ezért kell. A törzskönyv tulajdonképpen egy eredetigazolás. Szerencsére azonban egyre többen gondolkodnak úgy, hogy elmennek egy menhelyre és onnan választanak kutyát.

– Örökbefogadás tekintetében a menhelyi kutyák egyforma esélyekkel indulnak, vagy vannak örök favoritok, mint a kölyök, és örök mumusok, mint a fekete kutyák? Sokan mondják, hogy utóbbiaknak valamiért nehezebb gazdára találniuk.

– A kölykök igazi slágerek, őket szívesebben fogadják az emberek, de jó lenne, ha nem félnének az idősebb kutyáktól sem. Az idős kutya befogadásának is megvan a maga szépsége a kölyökkorral szemben. A kölyök állatot te neveled fel, de ezzel számos probléma is adódik: megrágja a bútort, cipőt, odapiszkít, nem tudod, milyen lesz a jelleme, és a többi. Jó pár hónap arról szól, hogy neveled a kölyköt, de egy egy-kétéves kutyusnál már lehet látni, milyen lesz a jelleme, mekkora testű kutya lesz. Ezek egy kölyök kutya esetében nem mondhatóak meg biztosan. Keverék kutyáknál pedig pláne nem. Volt régen olyan szabály, hogy ha nagy a tappancsa, akkor nagy testű kutya lesz, de keverék kutyáknál ez sem garancia semmire, mert lehet olyan keverék, amelynek nagy a tappancsa, de rövidek a lábai, így kistestű kutya lesz. Aki felnőtt kutyát fogad örökbe, az már tudja a kutyáról, hogy az ugatós-e, vagy sem, kijön-e más állatokkal, vagy éppen a gyerekekkel, fél-e a férfiaktól, mert korábban például bántották. Ezek egyike sem elhanyagolható szempont, hiszen egy kutya ideális esetben 15-20 évig is mellettünk lesz. A felnőtt kutya választása mellett szól, hogy azok esetében már nem kell számolni a kölyökkori bosszúságokkal. Szerencsére vannak olyanok is, akik szívesen fogadnak örökbe felnőtt kutyát is. De a többség ragaszkodik a kölyökhöz, pedig a kölyökkor is csak pár hónapig tart. Amit pedig egy idős kutya adhat a gazdájának, az felbecsülhetetlen. Egészen pontosan, amit egymásnak adhat ember és kutya. Egy olyan kutyát befogadni, akár élete hátralévő éveire, hónapjaira, aki sok időt töltött a menhelyen vagy egész életében hányattatott sorsa volt, nagyon tiszteletre méltó dolog. Így az ilyen kutyák legalább életük végén nem lesznek egyedül, és talán néhány szép évet elvihetnek magukkal. Sokan azonban tartanak a nagyon idős kutya befogadásától, főleg azért, bár ezt talán maguk sem tudják, mert félnek a veszteségtől, amit a kutya elmúlásával éreznének. Így azonban nem lehet élni, és ha megtanuljuk kezelni az ilyen jellegű érzéseinket, az nemcsak a kutyának lesz jó, hanem önmagunknak is.

– Az örökbefogadás voltaképpen egy tüneti kezelés, amolyan tűzoltás. Hiszen a megelőzés a legfontosabb. Mit kellene tennünk azért, hogy ne legyen ennyi kóbor állat?

– A legnagyobb baj, hogy a gazdák nem ivartalanítják a kutyáikat, macskáikat. Ennek több oka is van. Egyfelől az anyagiak: az ivartalanítást kellene támogatni lakossági szinten is, tehát ne úgy, hogy pályázatokat kelljen nyernie egy önkormányzatnak ahhoz, hogy támogatni tudja az ivartalanítást. Jó lenne, ha lenne olyan lehetőség, hogy például az önkormányzat évente x darab kutya, macska ivartalanítását tudja támogatni, ez már nagy segítség lenne. A valódi segítség azonban az lenne, ha a fejekben rend lenne. A mentalitás tehát a másik baj, sőt, a fő baj. Nagyon sok férfi gondolkodik úgy, hogy jár az állatnak az öröm, amit a párzás aktusa okoz. Csakhogy az állat nem az örömforrás miatt csinálja, hanem pusztán a fajfenntartás végett. Az állatnál a párzás nem szeretkezés, hanem fajfenntartás. Van, aki azt is mondja, hogy nem akarja elvenni a lehetőséget a kutyától, macskától, hogy annak családja lehessen. Ez megint teljesen téves és torz felfogás, ez teljes antropomorfizmus. Az állatok az utódnemzésre nem úgy tekintenek, mint mi emberek, nincsenek elképzeléseik arról, hogy egy napon családot alapítanak. Az állat céljait ösztönnek nevezzük.

A nőstény macskák két-három hétig tüzelnek egészen addig, amíg be nem lesznek fedezve. Egy macska négy-nyolc kölyköt hoz a világra, amelyek igen hamar, fél év múlva ivarérettekké is válnak. Nem nehéz kimatekozni, hogy egyetlen alomnyi macska micsoda szaporulatot tud eredményezni. Tavasszal pedig a macskák egymás után lesznek vemhesek, ilyenkor a menhelyek is megtelnek kismacskákkal, az utak pedig sokszor elgázolt állatokkal. A felelős állattartó ivartalanít! Ha az embereknek pénzért kellene venniük a kutyájukat, macskájukat, biztosan sokkal jobban megbecsülnék őket.

Az elmúlt hetekben hét kiscica halt meg a kezeim között. Olyan állapotban kerültek a menhelyre, hogy hiába próbáltunk minden eszközzel segíteni rajtuk, sajnos nem tudtuk megmenteni az életüket. És mindezt miért? Azért, mert felelőtlen emberek hagyják szaporodni az állataikat, úgy, hogy az utódok sorsa nem biztosított.

Jobban megbecsülnénk az állatainkat, ha az állatokra nem árucikkekként tekintenénk, én nem úgy gondolkodnánk róluk, hogy bármikor pótolhatóak, hiszen Marika néninél a faluban úgy is mindig akad macska szép számmal. Másként tekintenénk kedvenceinkre, ha nem jutnánk ingyen macskához, kutyához minden sarkon, és nem az lenne, hogy a tízhetes kiscicádat elütötte az autó, de nem baj, mert Marika néni megint hirdet ingyen elvihető cicákat…

– Hogyan próbáljátok közelebb hozni a fiatalokhoz a felelős állattartást?

– Vannak önkéntesein is, bár nem sokan, akik részt vesznek az állatok ellátásában. Iskolások is szoktak jönni hozzánk a menhelyre, nagyon megérinti őket a fél lábú, fél szemű állatok látványa; a gyerekek a hétköznapokban nem feltétlenül látnak ilyet, és vonzóbbnak tűnik a képeslapokon, reklámokban látható csillogó szemű kölyök labrador. Csakhogy nem kizárólag az a valóság, és azok a kis lények, akiknek igazán szeretetre és törődésre van szükségük, mert sokat bántották már őket, menhelyen élnek. Mivel nem elsősorban edukációs jelleggel működünk, mi azt tudjuk tenni, hogy megmutatjuk, mi történik a felelős állattartás hiányában. Hiszen többnyire bántalmazott, sérült állatok kerülnek be hozzánk, akiket mondjuk a rossz tartási körülmények miatt koboztak el gazdájuktól.

A legfontosabb és legsürgetőbb változást az edukációval kellene elkezdeni végre. Amíg az emberek nem tanulják meg tisztelni a természetet, addig nem fog változni semmi.