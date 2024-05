A Városháza dísztermében tartott szerdai előadásában – ahol Spányi Antal megyés püspök, Mészáros Attila alpolgármester és több fehérvári szociális intézmény képviselője is jelen volt – Herczegh Anita elnök asszony emlékeztetett, május 11-én volt három éve, hogy létrejött az alapítvány. Mint mondta, akkoriban 400-500 ilyen gyermekről tudtak, de sajnos később az 1600-at is meghaladta a számuk, akik a koronavírus-járvány következtében veszítették el egyik vagy mindkét szülőjüket. A további elhangzott statisztika még megdöbbentőbb volt: – A tragédiák háromnegyedében az édesapa, egynegyedében az édesanya hunyt el. A támogatott gyermekek 1 százaléka teljesen árva, 18 százalékuk pedig hatéves vagy ennél fiatalabb volt az őt ért tragédia idején, tehát hosszú évekre feladatot ad az ő segítésük az alapítvány és támogatói számára – jegyezte meg elcsukló hangon.

Herczegh Anita felidézte azt is, hogy az első évben egyösszegű gyorssegélyt adtak a családoknak, hiszen sokaknak a tisztességes és méltó elbúcsúzásra, temetésre sem volt pénzük, majd később ahogy felmérték a problémákat, a családok helyzetét, megállapítottak egy rendszeres támogatást, amelyet havonta, negyedévente folyósítanak. A kuratóriumi elnöke hangsúlyozta, az alapítvány célja az, hogy hosszú távú és személyre szabott támogatást nyújtson, ezzel segítve a fiatalok testi, lelki és szellemi gyarapodását és hosszú távon biztosítsa anyagi biztonságukat. Mindez pedig azt jelenti – emelte ki – mindaddig szeretnék támogatni a fiatalokat amíg nagykorúak nem lesznek, vagy saját lábukra nem képesek állni, és önállóan nem tudnak gondoskodni saját maguk ellátásáról. Rávilágított arra is, hogy bár az idő múlásával egyre kevesebbet beszélünk a Covidról, ami egyrészt jó dolog, de fontos emlékezni rá, hogy az árvák itt vannak közöttünk és továbbra is segítenünk kell őket. Az anyagiak mellett élményt is adnak számukra a különböző programokon keresztül:

– 2024-et írunk, a Covid elmúlt, de az árvaság örök, amit a mai napig érzünk. Ehhez azonban szükség van támogatókra, ami egyre nehezebb feladat, ám idéntől már az adó 1 százalékos felajánlásokat is tudunk fogadni, és működik egy adományvonalunk is a 13650-es számon – fűzte hozzá.

Cser-Palkovics András polgármester köszöntőjében a város támogatásáról biztosította az alapítványt.

Házigazdaként Cser-Palkovics András polgármester köszöntötte az előadás résztvevőit. A városvezető arról beszélt, hogy hajlamosak vagyunk a pandémiát magunk mögött tudni, ami egyrészt érthető, de sok családban történtek tragédiák, melynek nyomai nem tűntek el. A polgármester hangsúlyozta, az árva gyerekek támogatása most is ugyanolyan fontos, mint két évvel ezelőtt, ezért a város több millió forintos pénzügyi támogatást biztosít erre a célra az idei évben is. Mindemellett elmondta, hogy az anyagi támogatáson túl arról is egyeztettek Herczegh Anita elnök asszonnyal, hogy Székesfehérvár Önkormányzata a frissen felújított Velencei Gyermek- és Ifjúsági Táborban megszervezhető táboroztatási lehetőséggel is segítené az Alapítványt és a gyermekeket.