Nagyvenyimről készült filmünket ITT tekinthetik meg.

A Mezőföld déli részén, Dunaújvárostól alig tíz kilométerre fekvő Nagyvenyim jelenlegi formáját tekintve a fiatal települések közé sorolható, ugyanakkor a történelem során számos megpróbáltatáson és átalakuláson ment keresztül. Egészen 1429-ig kell visszanyúlni, hogy a település első írásos emlékét megtaláljuk, ekkor bukkant fel ugyanis első ízben Venyim alakban. Az idők során aztán sokan megfordultak a területen. Ahogy azt a település weboldalán is írják, volt török fennhatóság alatt, aztán közel másfél évtizedig lakatlan volt, majd a Zirci Apátság és az Előszállási Uradalom részét képezte, később pedig a mai Mezőfalvához csatolták. És hogy mindennek ellenére miért nevezhető akár fiatal településnek is? Mert önállóságát csak 1947. augusztus 1-jén nyerte el. Azóta viszont folyamatos fejlődés jellemzi Nagyvenyimet.

Hangulatos sétányok is színesítik a települést

Fotós: Elekes Gergő / Feol.hu

Amellett, hogy Dunaújváros közelsége nagy előnyt jelenthet a település számára, például az újonnan betelepülők szempontjából is, Nagyvenyimen folyamatosan dolgoznak a további előnyök kidolgozásán és a folyamatos előrelépésen. A település ma már olyan központtal rendelkezik, amit akár sok város is megirigyelhetne. A jelenlegi formájában 2019 óta működő Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár a közösségi élet egyik, ha nem a legfontosabb színtere. Körülötte pedig számos sportolási lehetőség áll a lakosság számára. Kikapcsolódásra és testmozgásra nyújt lehetőséget a teniszpálya, a négyévszakos jégpálya, a szabadtéri edzőpark és a gördeszkások, rolleresek számára kialakított pálya is.

Álljunk meg egy pillanatra! – A térinstallációnál elidőzhet az ember, hogy értelmezze

Fotós: Elekes Gergő / Feol.hu

A település több pontján is találkozhatunk játszóterekkel, amelyeket különböző korú gyermekek számára lettek kialakítva, így minden korosztály megtalálhatja a számára legmegfelelőbbet. A játszóterek közül egy – amely az Időskorúak Szociális Otthonának udvarán található – igazán felemelő történettel büszkélkedhet. Mint a helyiektől megtudtuk, eredetileg a mászókák azért kerültek az udvarra, hogy az időseket látogató családok legkisebb tagjai élvezhessék, később azonban mindenki előtt megnyitották. Így az időseket feltöltik a gyerekek, a kicsik pedig közvetlenebbé válnak velük szemben.