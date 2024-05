Nem csak sárkányt ereszteni lehetett a Pákozdi Sárkányeresztő Fesztiválon május 18-án, szombaton, ami ezúttal kifejezetten jól jött. A szél ugyanis erőtlenül fésülgette a dombokat, de azért néha-néha kegyesen a magasba emelte a színes, lebegő csodákat. Ahogy tavaly (amikor rengeteg égi furcsaságot kapott a magasba a szél a dombokon), úgy ezúttal is volt köztük hatalmas, látványos szerzet, amely úgy kúszott-úszott a levegőben, akár egy lebegő élőlény.

A rózsaszín pillangók, kék repülők és a többi égi szerzet eresztése azért most is jó móka volt: futni a domboldalról, harapni a friss levegőt a legkellemesebb elfoglaltságok egyike egy ilyen májusi hétvégén. A gyerekek – míg sokszor a szüleik visszarepülve a gyermekkorba, kergették a sárkányokat -, a földön is játszhattak: gólyalábas, ügyességi feladatok várták ugyanis őket. A sárkányeresztőket vasárnap is várják a pákozdi Sárkánydomb lankáin a szervezők.

A kép bal alsó ikonjára kattintva további fotók érhetők el: