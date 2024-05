A 2023-as európai rangsorban ötödik legjobbnak számító nadapi grillmester legutóbb a texasi Fort Worthban megrendezett X. Steaksütő Világbajnokságon is sikeresen helyt állt. A márciusban ott szerzett tapasztatokkal indult el a Steak Cookoff Association (SCA) szlovén tagszervezete által szervezett megmérettetésen május 11-én. A Spena BBQ rendezésében a kelet-szlovéniai Articében két steaksütő-versenyszámot is indítottak. A szép természeti környezetben található Bubka Bar területén mérték össze tudásukat a nevező grillmesterek. A kedvező helyszín mellett említést érdemel, hogy a sütögetéshez nagyon szép húsokat biztosítottak a házigazdák. A gasztronómiai tudás és tapasztalat mellett mindez hozzájárult ahhoz, hogy Loncsár András idei első európai versenye is igazán jól sikerült: a Steak-B versenyszámban elhozta a második legjobb helyezettnek járó egyedi tervezésű kupát. Ezzel a trófeával együtt pedig kiérdemelte a Golden Ticketet is, amellyel meghívást kapott a texasi XI. Steaksütő Világbajnokságra. A szlovéniai verseny magyar résztvevői közül kiskunfélegyházi Tarjányi András aratta a legnagyobb sikert, mindkét steaksütő versenyszámban első helyezett lett, s vele szintén Golden Ticketet szerzett a következő világbajnokságra.