Gárdony, ahol még a csapból is csoki folyik

Izgalmas, illatos világba cseppen az, aki ellátogat a Vizi-Demjén család otthonába Gárdonyban. Ami gyakorlatilag csokikészítő és kakaóbab pörkölő üzem is egyben. Náluk valóban a csapból is csokoládé folyik, egészen pontosan kettőből, s közben a kakaóbab és az édes massza illata jótékonyan belengi a teret.

Minden nap csokoládéillatra érkeznek haza Vizi-Demjén Alma és Vizi Sándor kislányai. Lehet annál meseszerűbb gyermekkorról álmodni, minthogy otthon még a csapból is csoki folyik? A gárdonyi családnál így megy ez…

– A szabadegyházi szeszgyárban dolgoztunk a férjemmel mindketten, akkor szerettük meg ezt a környéket. Először Székesfehérváron laktunk, s a Velencei-tónál béreltünk házat, ahová kiköltöztünk. Vettünk aztán egy kis házikót, ami sokáig nyaraló volt, majd beköltöztünk – meséli Alma és közben önti ki a letemperált csokimasszát, amelyet öntőformába tesz. A selymesen csillogó barna massza 20 perc után hűtőkamrába kerül, fél óra után pedig ki is lehet borítani a formából. Kész az egészséges, 100 százalék kakótartalmú, finom csoki.

Majd mesél tovább: jelenlegi házukba 2017-ben költöztek, s rá egy évre már a csokoládé uralkodott el az alsó szinten. Akkor az első kislányuk már megszületett, nem sokkal később jött a második, most pedig harmadik kislányukat várják márciusra. Ez az út azonban nem volt egyenes a család életében… Alma számára ezért is több a csokoládé, mint alkotási lehetőség vagy finom desszert. Egy komoly betegség hívta fel a figyelmét arra évekkel ezelőtt, hogy mennyire fontos, milyen alapanyagból készülnek az ételeink.

– Mint kiderült, endometriózisom volt, azért vártunk hiába a gyermekáldásra éveken át. Az orvosok műtétet javasoltak, majd mesterséges menopauza előidézését, de igyekeztem más megoldást találni. Rátaláltam a makrobiotikus táplálkozási módra, s mellette elkezdtem egy olyan mozgásformát, melyet endometriózissal küzdő nőknek fejlesztettek ki – meséli a kilencedik hónapban lévő hölgy, aki mindennek ellenére – vagy talán éppen ezért – teljes rugalmassággal és energiával sürög-forog saját kis csokimanufaktúrájában. S bizony az új életmód hatott, mondja, miközben tört, saját pirítású kakaóbabot szór a fényes barna tábla felszínére. Mire visszamentek az orvoshoz, szíve alatt hordozta első gyermekét. Az endometriózis ugyanis eltűnt, s jött a baba.

A csokoládé is ennek köszönhetően került tehát fókuszba Alma életében. – Nagyon szeretem a csokoládét, de azt láttam, hogy a legtöbb az inkább cukortábla, egy kis csokoládéval. Fontosnak tartottam, hogy egészséges és valóban értékes, tápanyagokban gazdag finomságok kerüljenek itthon az asztalra – teszi hozzá. Így alakulhatott ki például, közel egy éves kísérletezés eredményeképp egy olyan különlegesség a gárdonyi csokikészítőnél, amely összesen két alapanyagot tartalmaz: kakaót és mézet. Így a világon egyedülálló módon, a mézescsoki csak olyan természetes édesítőszerrel van ízesítve, amely önmagában is egy vitaminforrás. Gondolhatnánk, milyen egyszerű dolog is ez, pedig nem az: – Fontos, hogy ne melegítsük fel jobban a mézet egy bizonyos hőmérséklet főlé, hogy megmaradjanak benne az értékes tápanyagok.

A kakaómasszának pedig szintén nem mindegy, mennyire és hogyan temperáljuk. Folyton kísérleteztem és mostanra kialakult egy szép, édesen roppanó, adalékanyagoktól teljesen mentes különlegesség – s mutatja büszkén a sötétbarna szépséget. Talán, mint mondja, nincs is több hasonló az országban.