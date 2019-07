Tizennégyen állnak rajthoz

Elkészült az MLSZ Fejér Megyei Igazgatóságán a 2019/2020-as labdarúgó-bajnokságok csoportbeosztása.

Ahogyan arra már az előzetes információk utaltak, a megyei I. osztályban ezúttal sem lesz tizenhat csapatos a bajnokság. A 2017/18-as pontvadászatban 14 együttes vett részt, majd a tavalyi kiírásban ugyan 16 gárdával indultak el, ám szeptember közepére 15-re csökkent a létszám a Polgárdi csapatának visszalépése miatt. Most sem volt eseménytelen a nyári felkészülés kezdete, hiszen több alakulatnál is bizonytalanná vált a folytatás. Végül megmenekült a kieséstől az Enying, a Megyei II. osztály bajnokaként feljutó Flavus Velence mellett a Bodajk csapatai lettek a legmagasabb osztály tagjai – utóbbi alakulat ugyan a harmadik helyen zárt a Thermovár Észak csoportban, de licencet kért, és kapott. Egészen keddig úgy nézett ki, hogy a Mezőfalva együttese is indul, ám az utolsó pillanatban mégis a harmadosztályba neveztek…

A Megyei I. osztály mezőnye: Bodajk, Enying, Ercsi Kinizsi, Főnix FC, Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő, Ikarus-Maroshegy, Kisláng-Telmex, Lajoskomárom, Martonvásár, Móri SE, Sárosd Kronos Sport, Sárbogárd, Tordas, Flavus Velence.

A Megyei II. osztályban indul csak a Szabadegyháza, mely ugyan beadta a megye I-es licencet, a klub vezetése végül úgy döntött, hogy mégis maradnak a második vonalban. Az előző idényekben a megyei I. osztályban szereplő Baracs is ide nevezett, annak dacára, hogy kiharcolta a bennmaradást a Megye I-ben. Nem jutott fel a Vajta, a Perkáta és a Vál sem, mert ezek a csapatok nem rendelkeztek licenccel erre az osztályra. Osztályt lépett viszont a DUFK, a Bicske II, és a Velence II is. Felkérték a Dinnyést is a magasabb osztályra, de utánpótlásbázis hiányában ők ezt nem vállalták – akárcsak a Déli csoport bajnoka, a Nagyvenyim, valamint a Közép csoport aranyérmese, az Iszkaszentgyörgy sem vesz részt a magasabb osztályban – hasonló okok miatt. Így viszont megmenekült a kieséstől a Pákozd és a Nagykarácsony, ám a két sereghajtó, a Pázmánd és a Sárszentágota a harmadik vonalban folytathatják.

A Megyei II. osztály mezőnye: Aba-Sárvíz, Adony, Bakonycsernye, Baracs, Bicske II, Csór-Truck Trailer, DUFK, Előszállás, Fehérvárcsurgó, Káloz, Kápolnásnyék, LMSK Cobra Sport, Mány, Nagykarácsony, Pákozd, Pátka, Perkáta, Puskás Akadémia FC III, Pusztaszabolcs-Iváncsa II, Pusztavám-Jüllich, Ráckeresztúr, Sárbogárd I, Seregélyes, Szabadbattyán, Szabadegyháza, Szár, Vajta, Vál, Velence II.