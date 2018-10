Nyíregyházán oda akarnak csapni a fehérvári ralisok

A szezonzáró nyíregyházi versenyre készül a magyar Rallye2 bajnokságban szereplő Várnai Dávid–Szabó Tamás kettős. Az utolsó állomás előtt a fehérvári duó kategóriájuk élén áll, míg abszolútban az előkelő nyolcadik helyen tanyázik.

Az idén új kategóriában szereplő székesfehérvári ralipáros, Várnai Dávid és Szabó Tamás simán megugrotta a lécet és a tavalyi 7. géposztályos bajnoki cím után az új, 5-ös besorolásban is az élen áll hét versenyhétvégét követően.

Új idényhez új autó is dukált, a szezont már egy Civic Type-R volánja mögött teljesítik a fiúk. A várt eredmény nem maradt el, mint ahogy a rengeteg technikai probléma sem. A kocsi váltója többször is bemondta az unalmast, ez pedig drága bajnoki pontokba került Szabóéknak.

– A Baranya Kupán úgy mentünk végig, hogy egyáltalán nem volt második fokozat a kocsiban – ecsetelte az év során tapasztalt hátráltató tényezőket Várnai. Többször hatalmas pechszéria sújtotta a csapatot: a katalizátor nemegyszer volt problémás, de a legtöbb fejtörést mégis a váltó okozta. Többek között a Salgó Rallye-t is ezért hagyták ki, és egyelőre kérdéses, hogy az utolsó, nyíregyházi viadalra is miként és mennyit tudnak majd készülni. Az eddig használt szériaváltót egy tolóváltóra cserélik, ami reményeik szerint sokkal megbízhatóbb lesz. Az új alkatrész mindenképp kelleni fog a nyírségi futamra, mert kiélezett a csata a géposztály bajnoki címéért, a Madári–Haracska összetételű brigád közvetlenül a nyomukban van.

– Biztos, hogy kemény meccs lesz, kieshetnek ők is, de beeshetünk mi is az árokba, nagyon nehéz ezt az egészet megjósolni – folytatta a pilóta. A rutin mindenképp az üldöző fővárosiak mellett szól, hiszen a Fejér megyei csapat mindössze két éve versenyez profi szinten, így a tavalyi bajnoki cím után igazán kiemelkedő eredmény lenne, ha a koronázóvárosiak idén is első helyet ünnepelhetnének – főleg egy magasabb géposztályban.

– Lesz, ami lesz alapon állunk oda. Életemben nem mentem még a Nyíregyháza Rallye-n, ez lesz az első – tette hozzá az autóversenyző. A gárda reméli, hogy nem esős körülmények között kell majd száguldozniuk, mert a csúszós útviszonyok nem igazán fekszenek nekik.

A szabolcsi megmérettetésre november 9. és 11. között kerül majd sor.