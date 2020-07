Már az őszi megmérettetésre készülnek

A nyári időszakban is keményen készülnek a fiatalok a Fehérvár Badminton Sport­egyesületnél.

A székesfehérvári tollaslabdázók is lassan visszatérhetnek a megszokott ritmushoz, sőt, az utánpótlás-korosztályoknál jelenleg is kemény felkészülés zajlik. A jelenlegi helyzetről Nagy-Szabó Levente, az egyesület vezetője nyilatkozott.

– Szerencsére a mi sportágunkat nem ütötte annyira szíven a koronavírus és az ahhoz kapcsolódó korlátozások, az amatőr és utánpótláscsoportjaink terembérleti lehetőségei és így edzéslehetőségei szűkültek be a leginkább, így maradt a fizikai felkészülés. Ami sajnálatos volt, hogy a hagyományosan március-április környéki országos utánpótlás-bajnokságok elmaradtak, viszont augusztus végén, szeptember elején sikerül majd ezeket pótolni, erre készülünk. Minden korosztályban tervezünk legalább egy érmet szerezni, akár fiú-, akár lányfronton. U13-ban bár kicsinek számít, tavaly még U11-ben lett országos bajnok, Pető Balázs révén vannak jó esélyeink, valamint párosban Erdős Zsomborral az oldalán szintén odaérhetnek egy előkelő helyre. U19-ben pedig Tárkány-Szűcs Dórának és budapesti párjának, Mészáros Vencelnek vannak jó esélyei, ranglistaelsőként akár az aranyéremre is. Az U15-17-es korosztályban is vannak ügyes játékosaink, akik szintén éremért utaznak majd, de még nem számítanak esélyesnek korcsoportjukban.

A jövő kihívásaira már javában folyik tehát a gyakorlás, születtek azonban már eddig is szép eredmények az egyesület háza táján idén, még a vírushelyzetet megelőző időszakban.

– Idén februárban volt az országos felnőttbajnokság, ahol a Letsch Péter, Tárkány-Szűcs Dóra kettős ezüst­érmet szerzett, a döntőben válogatott pécsi játékosoktól kaptak ki. Ezenkívül az országos csapatbajnokságban a csak fehérváriakból álló együttesünk minden valószínűség szerint a harmadik helyen fog zárni. A nőknél Tárkány-Szűcs Dóra, Kömives Dóra, Kustán Noémi és Deák Dorina szerepel, utóbbi két hölgy seregélyesi vendégjátékosunk. A férfiaknál Letsch Péter, Mórocz Ákos, Dulcz Zsombor, Durzó Balázs, Timár László, Mihályi Levente, Dubicz Máté, Szatzker Márton, valamint jómagam szerepel a keretben. A rájátszásra még nem került sor, az eddigi eredmények alapján viszont már se feljebb, se lejjebb nem juthatunk. Kifejezetten értékes lenne ez a bronz­érem számunkra, hiszen a Szeged és a Pécs révén olyan csapatok előznek meg bennünket, amelyeknél nagyon komoly játékerőt képviselő idegenlégiósok is szerepelnek a keretben.