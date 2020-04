Az ARAK élversenyzői leleményes tréningekkel maradnak formában

A koronavírus-járvány miatt sok atlétikai viadalt elhalasztanak vagy törölnek idén, ugyanakkor elkészült egy alternatív versenynaptár is. Az augusztus végi, párizsi felnőtt Európa-bajnokságon Siskó Zsófia és Szabó Dániel is indulna.

Sprinter és rúdugró. Két olyan szekció az atlétikán belül, mely speciális tréningmunkát igényel. A sprinter nem koptathatja a város aszfaltját, nem húzhat szöges cipőt a pockok túrta legelőn. Az ország jelenleg leggyorsabb futója, Szabó Dániel azonban megtalálja módját, hogyan tartsa magát formában. Éppen főzés közben értük utol telefonon.

– Sajtos csirkemellet készítettem barna rizzsel és balzsamecetes salátával. Gyakran főzök, szeretek a konyhában tevékenykedni – nevetett a 22 esztendős sprinter.

Hiába a járványhelyzet, csupán az elhalasztott versenyek miatt lehet több ideje a 100 méteres síkfutás bajnokának a tűzhely melletti sürgés-forgásra, az edzések nem maradnak el. Csak átalakulnak.

– Érdekesen alakul az életünk, amióta bezárták a Bregyót. Nincs pályánk, de alkalmazkodunk a környezetünkhöz. Rugalmasak vagyunk, kaptam kézi súlyzókat, zsámolyokat, egyensúlyt fejlesztő labdát, ugrálókötelet, s hasonló eszközöket. Az edzéseket szabadban oldjuk meg. A Bregyó mögötti kiserdőben tréningezünk, s a város különféle emelkedőin végzünk futóedzéseket heti háromszor. Ez a sprintereknek tökéletes, mert lépéshossznövelő, s a gyorsaságot is lehet így fejleszteni. Abban a fázisban járunk, ami az erőgyűjtésről szól, az állóképességet növeljük. De ez még nem a maximális állóképesség-növelés. Meg kell most szerezni az erőt a nyári formához. 60-100 méter között futunk az emelkedőkön, tartjuk a szintet.

A fehérvári sprinterek vezetőedzője, Varga Tamás olykor kilátogat az edzésre, a kellő távolságot tartva elemez.

– Ebben az időszakban a motiváltság fenntartása, a kedv előhalászása lehet komolyabb feladat. Májusban dől el, hogy mikor rendezik meg a felnőtt Európa-bajnokságot, ami a főversenyem lenne idén. Augusztus 25-től rajtolna az Eb, erre készültünk télen, de még nincs meg a kvalifikációs szintidőm. 10,28 másodpercet kellene futni a 100 méteren, nekem egyelőre 10,34-em van. Azonban csak hivatalos viadalon lehet próbálkozni, de még kérdéses, mikor, s lesz-e verseny addig?

Siskó Zsófia számára is új helyzetet teremtett a koronavírus-járvány, de ami a lényeg, nem kell a fellegek után sóvárognia. Rendületlenül leszúrja rúdját, s hetente háromszor is ugrik. Annak ellenére, hogy az ARAK-nál edző hiányában gyakorlatilag megszűnt a rúdugró ágazat.

– Az ARAK kötelékébe tartozom, de Szentendrén edzem már, ahol az edzőm, Balogh László kertjében van egy rúd­ugró szivacs, nekifutó, s minden, ami kell. Nincsenek meg azok a feltételek, mint Fehérváron, de tudunk edzeni. Balogh László irányítása alatt dolgozom, raklapok és gumiszőnyeg alkotják a nekifutót, a betűző gödör pedig a földbe van ásva, s deszkákkal, fémlemezekkel bélelve. Ugyanazt a munkát végzem, mint a vírushelyzet előtt. A gátak, az erősítőterem, a 400 méteres pálya hiányzik csupán.

Siskó Zsófia speciális helyzetben van, az utóbbi pár évben kiváló fizikumot épített, s mindemellett szerencsés alkat is. Most a robbanékonyság, a gyorsulás, valamint a technika fejlesztése a cél.

Az ARAK kötelékéből 2018-ban távozott a rúdugró­edző, Skoumal Péter, trénere búcsúja érzékenyen érintette Zsófit.

– Barátként dolgoztunk együtt, mindenben számíthattam rá. Szeptemberben jelentette be, hogy elmegy, s januá­rig sírva mentem edzésre. Mikor Tölgyesi Előd vette át a szakmai munka irányítását, már könnyebb volt a technikai és a fizikális felkészülés is. Most már rendben vagyok, az új edzővel arra koncentráltam, hogy újra összeszokjunk.

Balogh László már több mint 10 éve nem foglalkozik a rúdugrókkal, de Siskó Zsófia kedvéért újra belevágott.

– Azt mondta, csak akkor kezd el velem újra dolgozni, ha lát bennem valamit. Most azon vagyok, hogy hátha sikerül valami értelmeset is ugrani végre. Nem szeretném számokban megfogalmazni, mit várok magamtól idén. Visszafogottabbak a feltételek, de a kerti edzések mellett is a felnőtt Európa-bajnoki részvételt fogalmaztuk meg. De még minden nagyon képlékeny… – vélekedett a 420 centis egyéni rekorddal rendelkező Siskó Zsófia.