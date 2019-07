Ausztriában is csúcsra tör a Fehérvár

Az AFL Division III döntőjében lesz szombaton 16 órakor jelenése a Fehérvár Enthroners amerikaifutball-csapatának.

Kereken két héttel azután, hogy az Új Hidegkúti Nándor Stadion fehérvári szurkolóktól hangos lelátói előtt – a Kijev Capitalst legyőzve – magyar bajnoki címet szerzett az Enthroners, az Upper Styrian Rhinos ellen az osztrák harmadik divízió győztesének járó trófeát is elhódíthatják. Jim Ward együttese az elődöntőben a megszokott magabiztossággal, 37-6 arányban győzte le a Pinzgau Celtics együttesét, így a Koronázók a lehető legjobb hangulatban várhatják a finálét. A döntőben egy jól ismert ellenféllel kell majd szembenézni, hiszen a „felső-stájerországi orrszarvúak” a Fehérvárral egy csoportban szerepeltek az alapszakasz során, ahol két mérkőzést vívtak: előbb a First Fielden győzött 33-3-ra az Enthroners, majd Ausztriában aratott egy újabb sima, 7-42-es győzelmet. Ezzel együtt nem zárt rossz alapszakaszt a Rhinos, hiszen a bivalyerős fehérváriaktól elszenvedett két vereségen kívül mindössze egyszer kapott ki az alapszakasz nyolc mérkőzése alatt.

Az elődöntő során Novakov Dávid vitte a prímet, a futójátékos nagyszerű teljesítménnyel és három touchdownnal jelentkezett, jócskán kivette tehát a részét a győzelemből. Ez a keret mélysége szempontjából is fontos, hiszen így nem kell attól tartani, hogy ha Ryan Tuiasoa, az első számú futó rossz napot fog ki, megakad az Enthroners futásra épülő játéka. Ezen túl a speciális egység, azaz a kezdőrúgásért, a mezőnygólok, puntok elvégzéséért felelős csapategység is igen hatékonyan teljesített a Pinzgau ellen, így a szezon korábbi szakaszaiban látott „bakikat” szemmel láthatóan orvosolni tudták az edzések során.

Fehérvári szempontból a döntő egyetlen szépséghibája abból áll, hogy nem a First Fielden, hanem a Székesfehérvártól közúton 316 kilométerre fekvő – és festői környezetben található – Oberaich nevű településen rendezik. Mindez az Enthroners-fanatikusokat valószínűleg kevéssé érdekli, ők abban bíznak, hogy csapatuk ismét jó játékkal rukkol elő, és újabb bajnoki címmel öregbítik Fehérvár hírnevét.