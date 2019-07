A Felvidéken készülnek

Nyolccsapatos nemzetközi tornán tesztelhet a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia U19-es együttese.

A dunaszerdahelyi MOL Futball Akadémia szervezésében kerül sor egy igen nívós utánpótlástornára, ahol a felcsúti fiatalok a Nagymihály, az Austria Wien és az FK Csíkszereda közé kerültek csoportjukban, míg a másik kvartettet a Szerdahely, az Olomouc, az Eszék és a Topolya alkotja.

A MOL Kukkonia Kupa elnevezésű tornán a 2×35 perces félidőket vívnak majd egymással a felek, ami az igen nyáriasnak mondható időjárást is figyelembe véve alaposan megizzaszthatja majd az ifiket. Mónos Tamás, az U19-es együttes vezetőedzője elmondása szerint jókor jött ez az alkalom, beleillik a felcsútiak felkészülési programjába. Az előző idény során az U19-es bajnokságot a nyolccsapatos tabella hatodik helyén fejezte be a felcsúti gárda, leggólerősebb támadója pedig az a Kiszely Dominik volt, aki az NB III-as együttesben is rendre komoly szerepet kapott.

Ami a programot illeti, pénteken indul útjára a torna, ekkor 17.30-as kezdéssel a Nagymihály ellen indítanak. Ezt követően pénteken két mérkőzés is vár rájuk, előbb 9 órakor a Csíkszereda, majd 17 órakor az Austria Wien korosztályos együtteseivel csapnak össze.

Vasárnap a helyosztók következnek, ahol az előzetes remények szerint éremért küzdhetnek majd a PFLA növendékei – az, hogy milyen éremért, már csak rajtuk múlik.