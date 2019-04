Előszálláson zenélt a Muzsikás

Rendhagyó énekórát tartott a Muzsikás együttes az előszállási iskolásoknak és óvodásoknak.

Az előszállási általános iskolában nemrég ért véget az Árpád-hét, s most újra meghatározó élményben lehetett részük a diákoknak, tanároknak, sőt a meghívott óvodásoknak is. A több mint negyven esztendeje alakult, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjjal kitüntetett népzenei együttes lépett föl az intézményben, s tartott rendhagyó énekórát. Sipos Mihály, Porteleki László, Éri Péter és Hamar Dániel nemcsak közös éneklésre hívta a gyerekeket, hanem az általuk megszólaltatott hangszereket is bemutatták, s elmondták azt is, miért

fontos összehangolni az egyes zeneszerszámokat.

A jól ismert népdalok – Érik a szőlő, Hej Dunáról fúj a szél – mellett elhangzott a Tavaszi szél vizet áraszt kezdetű népdal, ezzel köszöntötték a Muzsikást a kicsik és nagyok, majd Előszállást jelképező ajándékokat adtak át a zenészeknek Farkas Imre polgármester jóvoltából. Bertalanné Bodri Anikó, a rendezvény szervezője arról is mesélt, hogy régóta készülnek erre a találkozásra, s a legapróbbak is örömmel kapcsolódtak a közös éneklésbe. „A népzene, a népdal közös kincsünk, a mi felelősségünk is, hogy átadjuk az utánunk jövő generációknak” – vallja a történelmet is tanító pedagógus.