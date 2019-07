A Koronázási Szertartásjátékok évről évre egyre izgalmasabbak

Kelj fel északi szél s jöjj déli szél! – hangzott az énekek éneke, s a szél feltámadt, de csak lágyan, éppen felborzolva II. András és lánya, Szent Erzsébet ruháját.

S amíg ők a margitszigeti Szent Mihály-kápolna falai mellett őrködtek, eléjük IV. Béla és felesége, Laszkarisz Mária is megérkezett. Pontosabban az őket alakító színészek: Lábodi Ádám és Kubik Anna.

– „Az előző részek tartalmából”, mondhatnám a telenovellákat idézve, hiszen IV. Béla esetében különösen megkerülhetetlenek az előzmények, annyi szállal fűződik a király az elődökhöz, a múlthoz – utalt az óriásbábra mutatva a tavalyi, II. Andrást megidéző Koronázási Szertartásjátékokra Szikora János rendező.

– Egy tízéves ciklus hetedik állomása az idei. Ez idő alatt az Árpád-házi királyok koronázásának történetét, s ezáltal az ő élettörténetüket mutattuk, mutatjuk be. A magyar történelem első négy évszázada ez, egy csodálatos korszak, amelynek nagy jelentősége volt: az, hogy megmaradtunk, életben maradtunk és magyarul beszélünk – summázott a rendező. Hozzátette: IV. Bélán sok múlott, ő volt az a király, aki a romokból képes volt fel­építeni az országot.

IV. Béla és felesége

– Hálás feladat IV. Bélát alakítani, lévén, ő az egyik legkiemelkedőbb királyok egyike – válaszolta kérdésünkre Lábodi Ádám, akitől azt is megtudtuk, a szövegkönyvön túli kutatómunka megkerülhetetlen: mivel a drámák sűrítenek, nem árt, ha a mögöttes tartalmat is ismeri a színész. Azonban a történelem előrehaladtával – szerencsére – már egyre több írásos emlék is segít ebben.

E korszak nagy szerelmese a feleséget alakító Kubik Anna, kedvenc regénye, a Gárdonyi-féle Isten rabjai is ehhez a korhoz kapcsolódik. Elmondta, titokban mindig is vágyott arra, hogy játsszon a szertartásjátékok egyikében. Ez idén először megadatik számára.

– Nem egy hagyományos színházi előadásról beszélünk, a néző epizódokat kap. Itt minden szimbolikus, így alakíthatunk Ádámmal mi is egy párt – magyarázta a színésznő, aki úgy véli, az értelmezést a látvány, a zene is segíti majd.

Csapatmunka

Ebben egy összeszokott csapat munkálkodik: a jelmezeket Kovács Yvette tervezi (például krónikák tanulmányozását követően), míg a zenéről a szintén évek óta közreműködő Szirtes Edina Mókus gondoskodik. Ízelítőt mindketten bemutattak a munkáikból. Ez alapján kijelenthetjük: az augusztus 17–19. között tartandó ünnepi játékokon nem lesz hiány a látványból, érzelmekből.