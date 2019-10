Sokan gyalogoltak egy nemzetközi akcióhoz csatlakozva Előszálláson

Azt nem tudtuk meg, Gergő bácsi adott-e ötöst a részvételért.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

Az iskolából másodiktól nyolcadik osztályig mindegyik korcsoportból érkeztek diákok a szomszédos, Szögletkertként is ismert iskolaparkba, az ifjabbak – például az óvodások – pedig szüleikkel vállalkoztak a nagy távra. Hat kilométert számoltak a célig és vissza: oda hármat, vissza hármat. Az alkalmat az úgynevezett Világ Gyalogló (hó)Nap adta, melyet világszerte és hazánkban is rendszeresen megszerveznek – nemzetközileg az 1990-es évek eleje óta. Előszálláson most először csatlakoztak a megmozduláshoz. A gyaloglók élén Reichardt Gergely testnevelő tanár állt. Elmondta: a most kijelölt útvonalat a gyerekek jól ismerik, tavaly például ezen a szakaszon futottak végig egy másik rendezvény kapcsán.

A Szögletkertet a Macskahíd, a horgásztó, a Túzok, majd a Cifrakert és ismét a Szögletkert követte – ez volt a gyalogló tömeg által teljesített táv.

– A gyerekeket arra buzdítottuk, hogy séta közben nyugodtan álljanak meg és fotózzanak, hiszen az általuk készített képeket egy iskolai pályázaton is megversenyeztethetik egymással – értesültünk a testnevelő tanártól.

Az előszállási iskola dolgozói, diákjai szinte minden évben csatlakoznak valamilyen világmozgalomhoz, nemzetközi rendezvényhez. Így került képbe az angolul World Walking Day-ként nevezett, itthon a Magyar Szabadidősport Szövetség által szervezett gyaloglónap is. Az esemény kifejezett célja a gyaloglás népszerűsítése – amely mozgásformát bármely korosztály gyakorolhatja –, valamint a mozgás közbeni helyi értékek, természeti kincsek felfedezése. A szállásiak séta közben jókat beszélgettek, gombákat fotóztak – az elvárást tehát teljesítették.