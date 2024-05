Nagy Márton a martonvásári ünnepségen kulcsfontosságúnak nevezte a „Remtech űrtechnológiai gyártóközpont" megvalósulását, amely nagyban hozzájárul majd hazánk versenyképességéhez. Hozzátette azt is, hogy Magyarországot gazdasági ökoszisztémája, infrastruktúrája és szellemi tőkéje egyaránt alkalmassá teszi arra, hogy meghatározó szereplővé váljon az űripar területén, éppen ezért fontos a kormány stratégiai partnerének, azaz a 4iG-nak, valamint a cégcsoport technológiai és űripari holdingvállalatához tartozó REMRED Zrt.-nek a beruházása, amely révén a társaság az információs és kommunikációs technológia (IKT ) mellett az űriparban is régiós vezető szerepre törhet. A nemzetgazdasági miniszter beszédében rávilágított arra is, hogy az ágazat fényes jövő előtt áll, ugyanis az űripar a világ egyik legjobban növekedő, a nemzetközi felmérések szerint is válságálló iparága, melynek értéke a 2023-as 630 milliárd dollárról egyes becslések szerint 2035-re elérheti az 1800 milliárd dollárt. Nagy Marton továbbá hangsúlyozta, hogy a cél az, hogy 2027-28-ban az első műhold is legördüljön a gyártósorról.

Sárhegyi István, a Remred társalapítója és a 4iG Space and Technology Zrt. vezérigazgatója a magyar fizikusok és kutatók múltbéli eredményeit méltatta beszédében

Sárhegyi István, a Remred társalapítója és a 4iG Space and Technology Zrt. vezérigazgatója John F. Kennedy híres, Apollo-programot bejelentő beszédéből idézve kiemelte, „vitorlát bontunk". Emlékeztetett, hogy a magyar ész az űrkutatásban is mindig jelen volt, az ország gazdasági lehetőségei és mérete ellenére is korszakalkotó felfedezésekkel és találmányokkal járultak hozzá a magyar fizikusok és kutatók a nemzetközi űrkutatás fejlődéséhez. Példaként említette Bay Zoltán radarkutatásait, amivel Európában először sikerült megmérni a Föld-Hold távolságot, vagy Kármán Tódor rakétatudományi tevékenységét, akinek nevét magán viseli a világűr határát jelentő Kármán-vonal is. De nem ment el szó nélkül a magyar űrtevékenység egyik legsikeresebb terméke, a Pille dózismérő mellett sem, amellyel az űrhajósokat érő káros sugárzás mérhető. Sárhegyi István továbbá kiemelte, a Martonvásáron megvalósuló beruházásnak köszönhetően Magyarország rövid időn belül a globális űrpiac egyik meghatározó szereplőjévé válhat. Kijelentését pedig arra alapozta, hogy már az űripari gyártóközpont tervezésének fázisában a legnagyobb nemzetközi vállalatok és gyártó cégek ajánlották fel együttműködésüket, ami igazolja, hogy hatalmas a nemzetközi piaci igény az alacsony Föld körüli pályán keringő műholdak, illetve a különféle űreszközök gyártása iránt.

Jászai Gellért, a 4iG vállalatcsoport elnöke Magyarország technológiai fejlődésnek szempontjából is jelentős mérfőldkőnek nevezte a beruházást.

– Nagy megtiszteltetéssel és büszkeséggel tölt el, hogy itt lehetek Martonvásáron, ezen a rendkívüli eseményen, amely nem csak a 4iG vállalatcsoport, hanem Magyarország technológiai fejlődésnek szempontjából is jelentős mérföldkőnek számít. A 4iG csoport és a Remred közös beruházásában megvalósuló űrtechnológiai gyártóközpont létrehozásával a globális űrversenyben kívánunk részt venni a közép-kelet-európai régióban egyedülálló létesítmény létrehozásával. Olyan gyártói piacra léphetünk, amely a legmodernebb eszközöket a legújabb tudással ötvözve világszínvonalú technológiákat állít majd elő – hangsúlyozta az ünnepélyes alapkőletételen elmondott beszédében Jászai Gellért, a 4iG vállalatcsoport elnöke.

Szabó Tibor, a város polgármestere arról beszélt, hogy Martonvásáron nagy hagyományai vannak az innovációnak, hiszen a múltban és az utóbbi évtizedekben is a haladás központja volt. Példaként említette a Magyar Tudományos Akadémia Mezőgazdasági Kutatóintézetében előállított első európai hibridkukoricát is. A városvezető megemlékezett arról is, hogy Tessely Zoltánnal, a Pannónia Szívének országgyűlési képviselőjével együtt – aki több prominens meghívott vendéggel együtt jelent volt az ünnepségen – az elmúlt több mint egy évtized során folyamatosan a lehetőségek felkutatásáért, megragadásáért, a vágyak megvalósulásáért dolgoztak és megpróbáltak olyat álmodni, ami 21. századi, modern, innovatív, környezetbarát és szeretik az emberek. Ugyanakkor – mint mondta – ekkorát, mint Magyarország első űripari gyártóközpontja, még ők sem álmodtak. A polgármester megköszönte valamennyi partner, közreműködő munkáját, hogy ez a beruházás Martonvásáron valósulhat meg.

Zábori Balázs, a Remred technológiai igazgatója az űripari gyártóközpont makettjén mutatja be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszternek a komplexum felépítését

Az ünnepi beszédeket követően Zábori Balázs, a Remred technológiai igazgatója mutatta be részletesebben az űrtechnológiai gyártóközpont felépítését, munkafolyamatait és céljait, majd ezt követően ünnepélyesen is elhelyezték a komplexum alapkövét.