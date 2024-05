Anthony Roberts nélkül vágott neki az amúgy sem leányálomnak ígérkező szolnoki kalandnak a székesfehérvári együttes.

James Dickey duplával és Jordan Barnett triplával kezdett az Alba, Strahinja Jovanovics szépít, és egy darabig csak kihagyott kísérletek következnek, egészen addig míg három perc után Isaiah Philmoret faultolják. A szemüveges játékos bedobja mindkettőt a vonalról, 2-7. James Eads zsákol, Demajeo Wiggins egy közelit értékesít, de Dickey erősen folytatja, 6-9. Az első negyed közepére már 10-10 és Jovanovics büntetőivel már előny ott. Barnett és Vojvoda Dávid szór be egy-egy triplát, 12-16. Zárkózott a hazai gárda Wiggins pontjaival, de Siyani Chambers és Vojvoda erre is válaszolt. Rudner Gábor szórt be egy triplát, Barnett pedig a büntetővonalról pontos, 18-22. Kass Balázs öt és fél perc játékideje alatt szerzett négy személyi hibát, ami nem könnyítette az Alba helyzetét, Révész és Pongó Máté ki is használja ezt, az első tíz perc végén 22-22.

Pallai hármasa után már a hazaiaknál az előny, viszont Dickey és Barnett közösen összehozott öt pontja erre a válasz. Révész egyenlít, Chambers csak 50 százalékkal dob a büntetővonalról, Vojvoda ellenben hibátlanul, 27-30. Ha dupláról van szó, akkor Chambers ezúttal pontosabb, Vojvoda pedig a szokásos, 29-34. Balogh marad le Thomasról, három pont a vége, Philmore begyűjti a harmadik személyijét, rengeteg a szabálytalanság. Zubillaga mester pedig időt kér, mert Wiggins zsákolásával megint döntetlen, 34-34. Dickey van jókor jó helyen kétszer is, de Thomas és Wiggins is, vezet a Szolnok, 39-38. Dickey tartja most a lelket a fehérváriakban, de a túloldalon Lukács, Eads és Jovanovics is eredményes, Zubillaga magához szólítja a csapatot, 45-41. A szünetig Barnett és Dickey is teszi a dolgát, de Eads is, így is megfelezi hátrányát az Alba, 47-45.

Takács Milán triplája nyitja a negyedet, de Jovanovics és Wiggins folytatja a pontgyártást, Dickey három faultnál jár, le is kell ülnie, 52-48. Barnett 2+1, három Chambers tripla, csak egyetlen Jovanovics pont ott, 53-60. Lukács, Wiggins és Pongó is újabb pontokat tesz a jegyzőkönyvbe, míg fehérvári oldalon csak Dickey duplája érkezik, 60-62. Újra ő az aki támadásban és védekezésben is példát mutat, Chambers pedig megtáltosodott, újabb hármast helyez el a gyűrűben, 62-67. Durham, Lukács, Thomas, Pongó és Eads segítségével 14-0-ás rohanás a negyed végén, 76-67.

Chambers és Vojvoda triplával indítja a záró játékrészt, Philmore büntetői jók, 78-75. Innen viszont nagyon elkapta a fonalat a Szolnok, 88-79. Az utolsó két percnek tíz pontos hátránnyal vágott neki az Alba, a hazaiaknak már minden összejött, a Fehérvárnak szinte semmi, 99-86.

NHSZ-Szolnoki Olajbányász – Arconic-Alba Fehérvár 99-86 (22-22, 25-23, 29-22, 23-19)

Szolnok, Vezette: Benczur, Montgomery-Tóth, Makrai

Szolnok: Wiggins 17, Eads 15/3, Thomas 9/3, Lukács 18/6, Jovanovics 17/6. Csere: Pallai 3/3, Rudner 3/3, Révész 4, Sebők, Kiss D., Pongó 8/6, Durham 5. Vezetőedző: Oliver Vidin

Alba Fehérvár: Chambers 26/15, Kass, Barnett 16/6, Dickey 23, Philmore 4. Csere: Vojvoda 14/6, Fazekas, Kiss B., Takács Mi. 3/3, Góbi, Balogh M., Takács Ma. Vezetőedző: Jandro Zubillaga.

A Szolnoki Olajbányász 3-1-es összesítéssel jutott a fináléba, az Alba a bronzért játszik a ZTE-vel.