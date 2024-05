A köszöntők után megérkeztek a vízre a hajók is, majd a gyerekek az oktatók segítségével körbe evezték a tavat és megismerkedtek a kajak-kenu rejtelmeivel is. A többiek addig Kovács Katalinnal beszélgethettek, aki a gyerekek kérésére aláírásokat is osztogatott. Volt akinek a pólóját, de olyan is akadt akinek a kezét díszítette egy autogrammal.

A Csónakázó-tónál lévő esemény aztán az iskolában folytatódott, ahol a gyerekek kosárlabdázhattak, focizhattak és röplabdázhattak is, valamint tornatermi versenyeken és udvari ügyességi sportjátékokon vehettek részt a nap hátralevő részében.