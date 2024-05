Zenék, táncok, irodalmi művek, kiállítások, sőt workshop-ok is lesznek a több helyszínen is zajló 23. Kortárs Művészeti fesztiválon. Közülük nem egy a divatot, a textil, mint anyagot, illetve az öltözködést helyezi előtérbe. Minden este lesznek koncertek is, tudtuk meg a május 6-án tartott sajtótájékoztatón.

– Idén újból kiterjeszkedik a fesztivál, így nem csak a Csónakázó-tó mellett lesznek események, hanem több külön helyszínen, így a Bartók Béla térre is beköltözik a kortárs, ami május 17-től 19-ig látható, hallható élvezhető, mondta Lehrner Zsolt alpolgármester a tóparton.

Az SZKKK épülete előtt Skobrák-Kovács Réka rendezvényszervező ismertette, hogy milyen programok várhatók a három napos fesztiválon.

Mint kiderült a nyitány május 17-én lesz, pénteken 16 órakor az SZKKK Fürdő sori épülete előtt. A zenés táncjátékot követően azonnal megnyílik Molnár Judit Lilla kiállítása, majd a teljesség igénye nélkül bemutatkozik a Székesfehérvári és a Veszprémi Balettszínház, de lesznek artistamutatványok, ékszerkészítő workshop, emellett számos kiállítás és zenei programok is várják az érdeklődőket, így például pénteken Lovasi András, szombaton a Balahalouisiana lép színpadra, míg vasárnap a Kéknyúl szolgáltatja a táncest zenéjét.

– Mi nem tudunk ilyen nagy nevekkel előjönni. Mi inkább a helyi alkotókra támaszkodtunk és fontos, hogy részt vegyenek benne a fiatalok, a középiskolások. A fesztivál feszegeti a saját kereteit, mivel nagyon sok olyan alkotó, művész, együttes, program jön elő, ami helyet kér, ami teret kér, ami megnyújtott időt igényel. A Bartók Béla tér adta magát, mert egy intim, zárt tér, ami kifejezetten ideális hely, sok program, akár fizetős események számára. A fesztiválra sok a jelentkező, és ezért kellett a nagyobb tér – fogalmazott Szentes Ottokár, a Székesfehérvári Művészek Társaságának elnöke.

Skobrák-Kovács Réka felhívta a figyelmet, hogy az SZKKK közösségi oldalán és a fehervariprogram.hu-n minden részlet megtalálható.