Még 2016-ban indult el az Alba Regia Ösztöndíj, amit idén is átadtak a középiskolás és felsőoktatásban résztvevő tanulóknak. Az ünnepély és az átadó a városháza dísztermében volt május 6-án délután.

– Az ösztöndíj szabályzata meglehetősen kötött, így a kuratóriumnak nincs sok mérlegelési joga, stratégiai szinten, de természetesen a pályázatok elbírálása az alapos munkát követel. A szempontoknál az a lényeg, hogy az alapító okirat szerint a Székesfehérvár gazdasági életét támogató képzéseket kell az alapítványból támogatni, ösztöndíj formájában. Két szempont van. Az egyik esetében a Székesfehérváron képzési hellyel rendelkező egyetemek hallgatói nyerhetnek ösztöndíjat a felsőoktatási kategóriában. És a másik a keresett szakmában tanuló, szakképzésben részt vevő szakközépiskolások nyerhetnek ösztöndíjat, továbbá négy hallgató kaphat még a felsőoktatási kategóriából. Ők a hallgatói önkormányzatban végzett munkájukért kapnak elismerést. Összesen 55 ösztöndíjat osztottunk ki. Négy a HÖK tagja volt, 15 középiskolás diák, és a többiek, 36-an, felsőoktatási hallgatók. Látszólag nagy aránytalanság van a középiskolai és a felsőoktatásban résztvevő díjazottak között. Ennek az a magyarázata, hogy a szakképzési rendszer átalakulásával együtt megjelent egy olyan állami ösztöndíj rendszer is, ami olyan előnyös helyzetbe hozza a tanulókat, hogy ott a régi formában nincs ok folyósítani. Természetesen a város gondolkozik azon, hogy az átalakulást követően újra legyen AR ösztöndíj a középiskolásoknak is – mondta Fűrész István, az Ösztöndíj Munkacsoport vezetője.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

A városháza dísztermében szólt a gitár és pergett a dob az emelvényen, az átadó ünnepségen május 6-án.

– Ezzel az ösztöndíjjal szeretnénk támogatni azokat a tanulókat, akik különböző, őket körülvevő körülmények vagy tanulmányaik alapján rászolgáltak arra, hogy egy ilyen ösztöndíjhoz jussanak. Kissé szimbolikus, hogy éppen az érettségi első napján adjuk át ezeket, hiszen az érettségizettek között vannak olyanok, akik az elmúlt években kaptak AR ösztöndíjat és biztosan lesznek olyanok is, akik az érettségi után, majd az egyetemi képzés alatt is kapnak támogatást. Ötvenezer, illetve százezer forint jár ösztöndíjként a középiskolásoknak és az egyetemistáknak, míg a hallgatói önkormányzat tagjainak 40 ezer forint – mondta Cser-Palkovics András, polgármester.