Pixa szeretne tevékeny része lenni Székesfehérvár fejlődésének

Miért pont Pixa és miért pont After? Kiderítettük! Helyi Arcok sorozatunk következő alanya nem más, mint a fehérvári dj, Tóth Dániel György.

Mikor kezdtél el a dj szakmával foglalkozni?

Először a ’90-es években volt lemezjátszóm, megtanultam szkreccselni (apukám jó pár lemeze bánta), utána éveken át a produceri/stúdiós tevékenységgel foglalkoztam. Szólóban az elmúlt 5 évben dj-zek, vagy mondjuk úgy “diszkózok”.

Milyen egyéb foglalkozásod van?

Mindig a zenéből éltem, de van többféle végzettségem. A Jáky József Műszaki Szakközépiskolában érettségiztem (ma már Székesfehérvári Szakképzési Centrum Jáky József Szakgimnáziuma), majd ugyanitt kitanultam a Térinformatikus technikumot is. Remek évek voltak! Ezután hangtechnikai képzést, valamint újságírói oklevelet is szereztem a nyelvvizsga mellett.

Miért pont a dj szakma mellett döntöttél?

Valójában én a dj-k és az előadók között helyezkedem el, szerintem valahol középen. Mivel magamnak írom a dalokat, remixeket és ezen kívül a saját hangommal veszem fel a dalaimat, de mégsem énekelem el élőben azokat egy fellépésen. Helyette buzdítom a közönségemet a szórakozásra, foglalkozom velük a fellépés alatt. Igazából szeretek emberek között lenni, ezért is foglalkozom ezzel, hiszen boldoggá tesz. Ha pedig másokat is sikerül, akkor ez egy csodálatos dolog.

Miért a Pixa művésznevet választottad?

Ez egy hosszú és unalmas történet – mondja mosolyogva.

Melyik zenésszel fogsz legközelebb együtt dolgozni?

Ezt még nem tudom, de hamarosan kiderül.

Elárulhatod, mi volt a célja a Cser-Palkovics András polgármesterrel történt találkozásodnak?

Biztosítottam a polgármester urat, hogy a város számíthat rám bármiben, ami összekapcsolható velem, a fiatalokkal vagy egyéb kultúrát érintő megmozdulással. Mivel én is itt élek, és nagyon szeretem Fehérvárt, ráadásul van némi hatásom a fiatalokra, ezért kézenfekvő, hogy beszéltünk erről. Nagyon fontos a jövőnk szempontjából, hogy minél több fiatalt foglalkoztassunk itt helyben, nem csak zenei rendezvények kapcsán, utat mutatva ezzel a a jövő generációjának. Természetesen szívesen segítek, amiben csak tudok. Ez minden itt élő érdeke. Mindent összevetve, szeretnék tevékeny része lenni a városban történő pezsgésnek.

Hogyan sikerül összeegyeztetni a magánéletet a munkával ilyen sikeres dj-ként?

Ez kizárólag szervezés kérdése. Néha nehéz, főleg a felborult bioritmusom miatt, de próbálok senkit nem zavarni, ez általában sikerül.

Mi a legkedvesebb emléked Székesfehérvárról?

Minden évben a Királyi Napok alkalmával és karácsonykor a Fejér Megyei Kézműves Egyesület (aminek Édesanyám az egyik vezetője) engedélyt kap, hogy a belvárosba kitelepüljön a saját kezűleg elkészített portékáival. Mivel lelkileg és fizikailag is nagyon megterhelő a munkám, ezt a sok csodaszép dolgot nézegetve sétálni és beszélgetni a készítőikkel csodálatos érzés. Sokfelé járok/jártam az országban és a világban is, de azt kell, hogy mondjam, az elmúlt években a városunk olyannyira élhető lett, hogy eszem ágában sem lenne bárhova elköltözni. Higgyük el, van viszonyítási alapom!

Ha találkoznál olyan emberrel, aki nem tudja, ki Pixa, mit mondanál neki?

Jó napot kívánok! Tóth Dániel György, Székesfehérvári lakos! – mondja mosolyogva.

A Pixa név mostanában egybeforr az Afterrel. Ennek mi az oka?

Azért készítettem az After című dalt, hogy egyfajta görbe tükröt mutassak a nagyon keményen bulizó, mértéktelenséget támogató embereknek. Azért vagyok én a “legafteresebb”, mivel én absztinens módon is képes vagyok jól érezni magam, ráadásul a bulit is meg tudom csinálni így. Lehet szórakozni, de csak okosan, szépen és finoman!

Mivel szeretsz foglalkozni szabadidődben?

Családlátogatás, történelemolvasás, sétálás a belvárosban. Esetleg ezek együtt.