Ezek voltak a legolvasottabb cikkek 2018 májusában a feol.hu-n

Az év végéhez közeledvén igyekszünk hónapokra lebontva összegezni, hogy mely cikkekre voltak a legtöbben kíváncsiak portálunkon.

Összeállításunkból kihagytuk a közlekedési baleseteket, mert ellenkező esetben szinte kizárólag ebből kerülnének ki a top hírek.

1.Kukacokkal dúsított ételt szállítottak ki egy Fejér megyei étkezdéből

Májusi legolvasottabb cikkünk egy meglehetősen gyomorforgató eset: az egyik legnépszerűbb közösségi oldalon terjedt el a fénykép, melyen a kukacos étel látható. Többen hozzászóltak a bejegyzéshez, miszerint ők már szalmonellásak is lettek az itt fogyasztott ételtől. Sajnos nem ez az első, és nem is az utolsó ilyen eset, az biztos, hogy a fényképek után átforgatjuk a szendvicseinket.

2. Azokra emlékeztet a 62-es úton, akik elindultak, de soha nem értek haza

Második legolvasottabb cikkünk a május 8-án felavatott emlékmű leleplezése. A Székesfehérvár-Seregélyes közti utat teljesem lezárták, amíg átadták az ezen helyen történt balesetben elhunytak emlékére készült szobrot. Kocsis Balázs műalkotása „emlékeztet a közúti közlekedés veszélyeire, a szabályok betartásának fontosságára, a balesetmegelőzés jelentőségére.”

3. Cicaharc a cipőkért Fehérváron, mint egy hollywoodi filmben

Következő cikkünk könnyedebb és vidámabb témát boncolgat: a Halász – Horog – Selyem utcákkal körülhatárolt területen lévő parkoló hajnalban megtelik cipősdobozokkal, és vérmes vásárlókkal, akik egy óra leforgása alatt elkapkodják az árut. A májusi meleg hajnal korán kivetette az ágyból a leleményeseket, hiszen akik későn, azaz 7 óra után érkeznek, már nem sok mindenből tudtak válogatni. Ti már vettetek itt cipőt?

4. Július 1-től városszerte ingyenes a parkolás első órája!

Egy májusi lakossági fórumon jelentették be, hogy a fehérvári lakosoknak a parkolás első órája ingyenes lesz egy leparkolható kártya segítségével. Ezzel az újítással a kitűzött forgalomszabályozási cél könnyebben elérhetővé vált, miszerint egy autós ne foglalhasson el egy parkolóhelyet egész napra. Így akik csak ügyet intéznek, vagy vásárolnak, a kártya fejében ezt gyakorlatilag ingyen megtehetik.

5. Füst a Skálában – Kiürítették az épületet

Ötödik legnépszerűbb cikkünk esetén nagyobb volt az ijedtség, mint a baj – akár mondhatnánk azt is, hogy nagyobb volt az esemény füstje, mint a lángja. Egy fotós kollégánktól kaptuk a hírt, hogy füst van a Skálában, és mindenkit kiküldtek az épületből. A megyeszékhely hivatásos tűzoltói átvizsgálták az egész épületet. Kiderült, hogy a felső emeleti gépészeti helységből jött a riasztás, a tűzoltók enyhe füstöt érzékeltek itt.

6. Kétezer négyzetméteren ég és füstöl a kommunális hulladék Polgárdinál

Következő cikkünk mellett sajnos több megyei szeméttűztől kellett beszámolnunk, ugyanis májusban Székesfehérvár mellett mintegy ezer négyzetméteren égett a kommunális hulladék, és a tavaszi-nyári időszak során a megyében több helyen is belobbantak ezek a tüzek. Hogy szándékosak voltak-e, vagy öngyulladás keletkezett, nem mindenhol tudják teljesen biztosan, azonban feltűnően sok szeméttűzről kellett tudósítanunk ebben az évben.

7. Részletek derültek ki a Budai úti lövöldözésről

Április 16-án az arcán és a combján lőttek meg egy lányt a nyílt utcán, fényes nappal. Azonnal nyomozás indult a Budai úti légpuskás ellen, két nappal később mások is jelentkeztek, hogy őket is hasonló atrocitások érték. A rendőrök megfeszített tempójú munkájának hamar meglett az eredménye: pénteken már le is tartóztatták a férfit. Székesfehérvár polgármestere a Városházán mondott köszönetet az ügyben nyomozó rendőröknek. Itt több, nem titkos részletre is fény derült, a nyomozás részleteit ebben a cikkünkben olvashatják.

8. Hol kapható a legjobb fagyi? – Fehérvári fagyizókat teszteltünk

Nagy népszerűségnek örvendett fehérvári fagyitesztünk. Kollégáink nagy örömmel vetették bele magukat a feladatba, látva, hogy érdekli Olvasóinkat a téma. Csupán három fagyizó gombócaiból kóstoltak, de jövőre egy nagyobb körképet állítanak, ígérték. Olvassák el Önök is, és döntsenek arról, 2019-ben mely fagyizókat, cukrászdákat látogassuk meg!

10. Szirénáktól volt hangos Székesfehérvár szombat reggel

Május negyedike Flórián-nap, aki elsősorban a tűzoltók védőszentjeként ismert. Ezen a napon Székesfehérváron tűzoltóautóval vonulnak fel a megye hivatásos és önkéntes tűzoltói, megkoszorúzni Szent Flórián szobrát, és egy vidám hangulatú családi napot tartanak. Idén ez a nap több városi ballagással egybeesett, így többen álltak meg csodálkozva, hogy mi ez a nagy szirénázás. Kíváncsiak rá? Ebben a videóban megtekinthetik.

