Az én kedves kis falum – Jelölje Ön is kedvenc épített örökségét Újbarokról!

Fejér megye valamennyi településéről megmutatjuk, hogy mely ember által épített örökség jellemzi leginkább.

Sorozatunkat november 20-i megjelenéssel kezdjük. Ezt követően péntekenként, a lélekszám növekedése szerint haladunk végig valamennyi településen. A sorban most Újbarok következik: holnaptól, november 20-tól november 27-ig segítsenek azzal, hogy a feol.hu/az-en-kedves-kis-falum oldalunkon megnevezik azt az épített örökséget, amely Önök szerint Újbarokot a leginkább jellemzi! A legtöbb jelölést kapó épített objektum (például épület, szobor, híd) lesz a településre jellemző épített örökség, amelyet rövid történetleírással be is mutatunk az újság hasábjain és a feol.hu oldalain. Segítsenek jellemezni, még többeknek megszeretni Újbarokot: a települést december 4-én mutatjuk be!