Fehérváriak összefogása lett a tolvaj veszte

Fényes nappal raboltak ki egy idős nyugdíjas asszonyt Székesfehérváron a Kisteleki utcában, ám a tolvaj nem sokáig örülhetett.

Olvasónk szombat délutáni bevásárlásából igyekezett a 32-es autóbuszra, ám mivel azt lekéste, úgy döntött, hogy a 35-ös járatot veszi igénybe a Kisteleki utcában. Ahogy ment lefelé az utcán, egyszer csak hátulról egy nagy rántást érzett táskáján. Először nem is gondolt semmi rosszra, azt hitte, valamelyik ismerőse próbál viccelődni, ám mikor megfordult, egy vékony, hosszú kabátos, csuklyás alakot pillantott meg, aki az ellenkező irányba rohant táskájával. Ekkor tudatosult benne, hogy rablás áldozata lett.

Rögtön segítségért kiáltott, majd üldözni kezdte a tolvajt. Ezt látta meg egy segédmotoros férfi, aki azonnal megfordította járművét, és üldözni kezdte az elkövetőt, ám mire a Berényi út és a Kisteleki út sarkára ért, nyomát vesztette. A motoros értesítette a rendőrséget, majd egy biciklis férfi társaságában gondolkodni kezdtek a tolvaj lehetséges búvóhelyén. Rámutattak az egyik házra, mire olvasónk rögtön berontott az udvarba, és segítséget próbált kérni a lakóktól, akik közül két férfi be tudta azonosítani az elkövetőt.

Perceken belül a helyszínre érkezett a rendőrség is. Amíg a járőrök kihallgatták az idős hölgyet, a biciklis egyszer csak észrevett egy vékony férfit ingben, nadrágban – aki külsőleg nagyon hasonlított az elkövetőre – menekülni. A motoros, és pillanatokkal később a rendőrök is üldözőbe vették az illetőt. A motoros utol nem tudta érni, de jelezte a járőröknek, hogy a férfi felszállt a 35-ös autóbuszra. A rendőrök a helyijárat nyomába eredtek, majd a Brendon-saroknál (Széna tér és Király sor között) a busz elé vágtak. Addigra két másik járőrkocsi is érkezett a helyszínre, elzárva a menekülési útvonalakat a tolvaj előtt. A rendőrök felszálltak a buszra, majd felhívták olvasónkat is, aki külseje alapján beazonosította a férfit. Az illetőt a rendőrök bilincsben vezették el.

Olvasónkat elvitték a tettes lakására, ahol az ágy alatt megtalálták a hölgy táskáját, melyből azonban hiányzott a személyigazolványa, a pénztárcája és a mobiltelefonja. A nyomozás során a rendőrök további személyigazolványokat és lakcímkártyákat is találtak a lakásban.

A rendőrkapitányságon a sértettet kihallgatták, majd a jegyzőkönyvezés során érkezett egy telefonhívás a lakáson helyszínelő kollégáktól, miszerint megtalálták a hiányzó iratokat, telefont, személyes fotókat, így végül mind a táska, mind a benne lévő összes ingóság megkerült.

„Egy csoda, hogy léteznek még ilyen emberek”

Az idős hölgy könnyeivel küzdve mesélte nekünk, hogy mennyire hálás ezeknek az idegen embereknek, akik ahelyett, hogy elfordították volna fejüket, az ő segítségére siettek: a motorosnak, aki nélkül esély sem lett volna arra, hogy visszakapja dolgait; a biciklisnek, akinek szemfülessége miatt nem tudott elmenekülni a férfi; végül, de nem utolsó sorban pedig a rendőrség munkatársainak, akik pillanatok alatt elfogták a tettest.

