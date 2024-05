A lovasberényi telephelyű Fema Állatmentők többnyire sérült, bántalmazott állatok megmentésével, befogadásával foglalkoznak, jelenleg is több mint száz kutya van a menhelyen. Nyugodtan képzeljük el, mennyibe kerül ennyi állat etetése, sőt, a bekerülő állatok többsége állatorvosi ellátásra szorul a menhelyre érkezéskor, ami elképesztő anyagi terhet jelent. Az állatok ellátását, etetését, az állatorvosi díjakat a menhely az adók egy százalékából származó felajánlásokból igyekszik fedezni, sajnos azonban ez az összeg korántsem elég minden költségre. Megszorult helyzetükben szívesen fogadnak kutya- és macskatápot egyaránt, főleg az apróbb szemű tápot, amely a kölyök állatoknak is adható – mondta el Takács Adrienn, a Fema Állatmentők önkéntese, aki rendszerint az örökbefogadókkal tartja a kapcsolatot, de minden más munkából is kiveszi a részét.

Megtudtuk tőle, hogy nemcsak tápra van szükségük, hanem minden olyan háztartási eszközre, amely bármely otthonban megtalálható. Sokszor filléres dolgok hiányoznak, amelyek azonban a menhely mindennapos működéséhez elengedhetetlenek. Szükségük van vödrökre, felmosókészletre, különböző tisztító szerekre, fertőtlenítőre, mosószerre, felmosófejre is, de bárki vihet nekik olyan tápot, amelyet kutyusa, cicusa nem szeret, ezért otthon porosodik a kamrában. Fogadnak továbbá bármilyen élősködők elleni szert, olyat is, amit az állatra kell cseppenteni, fújni, de olyat is, amellyel a környezetet fújhatjuk be, valamint immunerősítőket, vitaminokat, vagy akár olyan gyógyszereket is, amelyek saját kedvenceink után maradtak meg. Az egyetlen dolog, amit ugyan sokan felajánlanak, de a menhelyen kevésbé tudnak hasznosítani, az a ruhanemű, hiszen az nem alkalmas az állat számára fekhelynek, mert széttépi percek alatt, vagy olyan mértékben lesz szennyezett, hogy megy is a kukába, a kisebb állatok pedig belegabalyodhatnak.

A Fema Állatmentők menhelyként gondoskodnak arról is, hogy ne legyen kóbor állat az utcákon, ami nem csekély teljesítmény! Gondoljunk bele, mi lenne, ha nem volnának a Femához hasonló szervezetek, és kóbor kutyák között kellene hazasétálnunk gyermekünkkel az iskolából. Természetesen a szervezet társadalmi hasznossága mellett nem elhanyagolható az a rengeteg munka, amit az állatok jólétéért tesznek. Utóbbi témával egy következő cikkünkben foglalkozunk.

Addig azonban a Fema Állatmentők továbbra is várják a segítő szándékúakat, mert ami másnak pár forint kiadást jelent, az nekik hatalmas segítség. És igen, akinek van otthon egy vagy akár több kutyája, macskája, az tökéletesen tisztában van azzal, hogy az állattartás nem olcsó. Hát ha több mint száz állatról kell gondoskodni, mert ha ők nem, akkor ki? Ilyen számoknál egy pár száz forintos konzerv is meglehetős anyagi teher, hiszen nem egy darab kell belőle. Mi azonban, akik sokat köszönhetünk áldozatos munkájukért, már egy konzervvel is könnyíteni tudunk a napi nehézségeiken. Hiszen sok kicsi sokra megy, tartja a mondás.

Aki a tárgyi adományon túl is szeretne segíteni, az megteheti a következő adatok alapján, de felkeresheti az egyesületet Lovasberényben is, vagy érdeklődhet a +3630/ 843-4346; +3630/302-6669-es telefonszámon, a [email protected] e-mail címen, illetve név alapján megtalálja őket a Facebookon is.

Fema Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület / Cib Bank: 10700093 67838194 51100005