- A klubot azután hirdettem meg a faluban, miután többen is jelezték, szívesen megtanulnák a technikát. Arra gondoltam, ha van érdeklődés, az alapokkal való megismerkedésen túl, érdemes lenne egy hosszabb távon működő klubot létrehozni. A kalligráfiában ugyanis a gyakorlás fontosabb, mint az alapok elsajátítása – mondta Baboth Dóra, zámolyi művelődésszervező, a kalligráfia klub ötletgazdája és vezetője.

A foglakozásoknak 5-6 rendszeres résztvevője van és akadnak olyanok is, akik „idényjelleggel” kapcsolódnak be a munkába. Az alacsony létszám miatt nincs jelentősége, hogy kezdők vagy haladók jönnek össze egy-egy alkalommal, Dóra mindenkivel tud külön is foglalkozni. A szépíráshoz nincs szükség különösebb készségre, vagy képességre, ugyanis a betűk rajzolásának szabályai minden betűtípus, stílus esetében adottak. Ezeket kell elsajátítani és rengeteget gyakorolni, hogy ráálljon az ember keze. Amire leginkább szükség van, az a türelem.

– Azért is érdemes hosszabb távon foglalkozni a kalligráfiával, mert nagyon szerteágazó és változatos, a történelmi betűstílusoktól egészen a ma divatos modernig, rengeteg típus és stílusirányzat létezik, ami nem csoda, hiszen ez egy évszázadok óta létező, ősi művészeti forma, amit már az ókori egyiptomiak is műveltek. Ugyanakkor egy olyan tevékenység, amibe nagyon bele lehet mélyedni. Nálunk általában másfél óráig tart egy-egy foglalkozás – tette hozzá Dóra, aki több pozitív visszajelzést is kapott már résztvevőktől arról, hogy használják is a megszerzett tudást. A szépírás művészetét sok helyen, sokféle formában lehet kamatoztatni. Az első évben a klubfoglalkozásokon a divatosabb, modern betűtípusokat használva készítettek többek között karácsonyi képeslapot, anyák napi üdvözlőlapot, húsvéti köszöntőt. A második „évadban” azonban a hangsúly a modern kalligráfiáról a klasszikusra helyeződött, ami nehezebb ugyan, de ez – ahogy Dóra megjegyezte – az igazi kalligráfia, minden további stílusnak az alapja. Szóval tintát és mártogatós tollat ragadott a társaság.

Az eszközöket a klubvezető minden foglalkozásra biztosítja

Fotó: Borsányi Bea / Fejér Megyei Hírlap

Néhány speciális eszköz használata itt is elengedhetetlen, Dóra szerint külön hobbi az írás és egy másik az eszközgyűjtögetés. Akinek van rá pénze, vagy komolyabb szinten szeretne szépírással foglalkozni, beszerezhet magának különféle tollakat, tollhegyeket, filceket, de gyakorolni akár egy ceruzával is lehet, a mozdulatok elsajátítása nem az eszközön múlik. A profi felszerelés a szép, látványos megjelenéshez kell. A foglalkozásokon azonban Dóra mindent biztosít, ami a munkához szükséges.

Az idei klubévad a végéhez közeledik, nyáron itt is szünetet tartanak, aztán szeptemberben újult erővel és új irányokban tanulhat tovább a társaság.