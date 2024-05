Katonás rendben gyűjtögeti a pontokat a Polgárdiban élő Papp Kornél Oszkár a magyar motokrossz bajnokság juniorjai között. Az MX 85-ös géposztályban egy második helyezéssel nyitott Piliscséven, Ácson azonban már verte a mezőnyt. A csikóstöttősi futamon aztán az osztrák Luca Artnerrel vívtak különcsatát. A szabadedzést és a mért tréninget a leggyorsabban teljesítette a 15 évesek között motorozó ifjú versenyző, majd az első futamot is nyerte, 17 másodperccel előzve meg Artnert. A második futamon az osztrák ért célba elsőként, Papp Oszkár 22 másodperccel később követte őt, így Csikóstöttősön Artner diadalmaskodott, Papp a második helyen zárta a versenyhétvégét.

Papp Kornél Oszkár a Gas Gas nyergében repeszt, s keresi a megfelelő nyomot

Forrás: Papszi Fotó

Azonban összetettben továbbra is a mezőny éléről vágott neki a legutóbbi, kiskunlacházi viadalnak. A Gas Gas nyergében száguldó és nagyokat repülő porfelhőlovag nem talált legyőzőre. A szabadedzésen és a mért edzésen is szinte együtt repesztett a romániai Szőke-Erőss Márkkal, de néhány centivel előbb ért célba a polgárdi legény. A verseny első futamán már meggyőzőbb volt Papp Oszkár fölénye. A legendás Németh Kornél iránymutatásai szerint fejlődő Fejér vármegyei motokrosszos a második futamot is behúzta, s maximális, 50 pontos hétvégét produkált. A Danuvia 125 SKE motokrosszosa négy verseny után az összetett élén áll, s előnye tetemes. 53 egységgel gyűjtött többet, mint a KTM-es Szőke-Erőss Márk.

Az országos bajnokság Hódmezővásárhelyen folytatódik, mely megmérettetésre Papp Kornél Oszkár egy Ausztriában elért második helyezéssel hangolódott.