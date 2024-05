Jól kezdett az Alba Fehérvár, hét perc alatt 20 pontot dobtak, szépen szálltak a triplák a gyűrűbe Jordan Barnett és Siyani Chambers révén, mindketten kétszer is betaláltak messziről, közelről pedig Isaiah Philmore volt elemében. Védekezésben sem volt probléma, kilenc pont volt az előny, időt is kért a hazaiak mestere 11-20. Philmore a büntetővonalról sem vesztett hatékonyságából, Vojvoda Dávid is szorgosan beszállt a pontgyűjtésbe, ami csak tetézte a Zalaegerszeg gondjait, hiszen az ő részükről, egyedül Ikpe tudott egynél többször a kosárba találni. Lepattanóból már az első negyed végére öttel többet gyűjtögetett az Alba, így nem meglepő, hogy az első tíz perc végére kétszer annyi pontot dobtak mint a ZTE, 13-26-nál jött az első rövid szünet.

Németh Ákos három pontjával zárkózott a hazai gárda, de James Dickey büntetőjével és Vojvoda első hárompontosával, csak tovább nőtt a különbség, 16-30. Keller és Ikpe faragott a hátrányból, az Albánál pedig beállt egy rövid dobásválság, egymás után négy támadást is elhibáztak, de aztán Barnett triplája látványosan lezárta a rossz pillanatokat, 20-33. Philmore gyorsan begyűjtött két személyi hibát, Jandro Zubillaga sebesen le is kapta, a ZTE Tóth pontjaival visszakapaszkodott tíz pontra, 23-33. Dickey gyakorolhatta a büntetőzést, rá is fért, mert megint csak az egyiket sikerült bedobnia. Kass Balázs 2+1-e után, Vojvoda tripla, eddig nem látott mértékű előny, 25-40. Tóth zsákol, Barnett triplája többet ér, Dickey belejött a büntetőkbe, 27-45. Az első félidő végéig már csak Csuti közeli duplája és Kass egyetlen büntetője hullik a kosárba, 29-46. Barnett és Vojvoda együtt 26 pontot dobott az első húsz percben, majdnem annyit, mint az egész Zalaegerszeg.

A fehérvári csapatkapitány triplája nyitja a második félidőt, Barnett tesz hozzá még kettőt, már 22 közte, 29-51. Németh, Hicks, Tóth és Ikpe serényen kozmetikáz az eredményen, mert itt csupán Dickey zsákolása és Philmore büntetője jön, Zubillaga mester beszél kicsit fiai fejével, 40-54. Chambers végre betalál, de távolról nagyon megállt a tudomány, vissza is jön a ZTE 11 pontra, de ekkor érkezik Barnett a város széléről egy triplával, 45-59. A negyed végén aztán megint a fehérváriaknak jött ki jobban a lépés, többek közt Takács Milán két triplájával ezt a negyedet is megnyerte végül a vendégcsapat, 47-66. Tíz percnyire volt a 2-0-tól az Alba.

Ona Embo közelijével már majdnem ötven pontnál járt a hazai csapat, de ez csak két további büntető után sikerült, viszont közben Vojvoda hármasa és Takács duplája is a kosárban, 51-71. A hazaiak becsülettel mentek, kicsit felpuhult a védekezés mindkét oldalon, szépen nyugodtan ment az adok-kapok, 59-76. Ekkor Matthias Zollner már mintha a pénteki harmadik meccsre pihentette volna játékosait, hiszen egyszerre négy magyarral a parketten próbálkozott a ZTE. Néhány hajmeresztő dobást is láthattunk mindkét oldalon, Chambers például 2/11-re rontotta a triplamutatóját. De ez is belefért, hiszen a komoly előny kitartott, és bár a negyedik negyedet sikerült megnyernie a hazaiaknak, győzött az Alba, 67-83.

A párharc harmadik mérkőzésén pénteken 18 órakor dobja fel a játékvezető a labdát.

ZTE KK – Alba Fehérvár 67-83 (13-26, 16-20, 18-20, 20-17)

Zalaegerszeg, Városi Sportcsarnok, 2000 néző

Vezette: Kapitány G., Győrffy P., Minár L.

Zalakerámia ZTE KK: Tóth Á. 11, Hicks 3/3, Ikpe 23, Paige 2, Szalay 2. Csere: Csataljay 5/3, Keller 6, Makkos, Gyimes, Németh Á. 5, Csuti 2, Ona Embo 8. Vezetőedző: Matthias Zollner

Arconic-Alba Fehérvár: Dickey 7, Chambers 10/6, Barnett 21/15, Philmore 11/3, Kass 4. Csere: Balogh M. 2, Fazekas M., Kiss B., Takács Mi. 10/6, Vojvoda 18/12, Osztoics, Takács Ma. Vezetőedző: Alejandro Zubillaga