9. Évtizedek távlatából kereste a Skála játékosztályának kedves eladóját, és megtalálta

Viktor - aki egyébként bloggerként is "működik" - kedves felhívást tett közzé a Fehérvári vagyok! Facebook-csoportban. Hol volt, hol nem volt, a letűnt idők Skála-áruházának volt egyszer egy játékosztálya, s volt ott egy eladó, aki úgy fest, ma is a kollektív tudat része. Viktor szerette volna ezt neki is elmondani, és sikerrel járt.