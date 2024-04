A tánc világnapján túl volt egy másik apropója a rendezvénynek, tudtuk meg Egerházi Attilától. A balettszínház nemrégiben elindított egy rendkívül népszerű programot, TáncTerápia 65+ névvel. Ennek keretében időseket mozgatnak meg, és az új irány egy másik, eddig még meg nem szólított korosztály, vagyis a gyerekek bevonása ebbe a mozgáskultúrába, a tervek szerint.

A célt az április 30-án, délután tartott eseménnyel el is érték, ugyanis közel 600 gyermek táncolt a téren, az Alma Zenekar hat dalára, melyet egy ráadás is követett. A gyerekek táncolva játszották el még azt is, hogy hogyan kell levetkőzni, felöltözni, és azt is megtanulták, hogy akár lehet ez a feladat egy jó kis móka is.