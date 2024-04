– Ahogy az lenni szokott, egy igazán remek hangulatú verseny sikerült megrendezni, minden résztvevő derekasan helytállt. 134-en húztak futócipőt, az 1 km-es mosolyfutamon pedig több mint 100 fő várta a startpisztoly dörrenését. Nagyszerű hangulat uralkodott végig. Volt arcfestés, illetve a rendőrség is kitelepült a családok nagy-nagy örömére. A legidősebb futó egy 86 éves bácsi volt, Richter Ferenc Budapestről, 10,5 km- t futott. Innen is gratulálunk neki! Köszönjük a Fejér Megyei Közgyűlés és Sárbogárd Város Önkormányzatának kiemelt támogatását, amivel lehetővé tették a versenyünk megszervezését! – foglalták össze tapasztalataikat a szervezők, a Runbogárd Futócsapat Alapítói. Mint megtudtuk, mindenképpen lesz jövőre is folytatás!

Fotó: Bugyik Zsolt

EREDMÉNYEK (Dobogó)

– 4 km

Női: 1. Györffi Barbara 2. Sinka Henriett 3. Mészáros Amanda

Férfi: 1. Őri Tamás 2. Batári Roland 3. Horváth Ferenc

– 10,5 km

Nő: 1. Kovácsné Bogó Erika 2. Horváth-Márkus Andrea 3. Jónás Kata

Férfi: 1. Németh Zoltán 2. Varga Imre 3. Törő Lajos

– 21 km

Nő: 1. Kadlecsik Angéla 2. Takács Erzsébet 3. Vargáné Szlama Annamária

Férfi: 1. Szakács Ádám 2. Tanárki Mihály 3. Szakács András