Pünkösdre készülve újult meg az emlékkereszt környezete a Budai úton. A munkálatokban részt vettek az egyházközség önkéntesei, a Gaja Környezetvédő Egyesület, valamint a Szent István Cserkészcsapat, amely egyben a vállalás kezdeményezője is volt. – Nagy hangsúlyt fektetünk sok más mellett a társadalmi felelősségvállalás közös tanulására is. Ezért is szerveztük meg ezt az Önkéntes napot, hogy közösségként tehessünk valami jót a környezetünkben, ezzel is egy jó mintát adva a fiataljainknak. Cserkészcsapatunkból és a 457. számú Prohászka Ottokár Cserkészcsapatból összesen körülbelül 25 fiatal segít be különböző munkálatokba Székesfehérváron és annak környékén több helyszínen, főként olyan intézményeknek, egyesületeknek, akik maguk is valamilyen karitatív munkát végeznek – mondta el Pesti Donát, a múlt szeptemberben újjáalakult 125. számú Szent István Cserkészcsapat csapatparancsnoka.

A Budai út–Kisteleki utca–Lehel utca sarkán lévő Emlékkeresztet 1894-ben Fister János és Peresztegi Nagy Éva állíttatta gyermekük gyógyulásának tiszteletére. Deák Lajosné, a körzet önkormányzati képviselője, elmondta, hogy több, mint 130 éve áll az út szélén a katolikus kereszt, amelyet 2011-ben újítottak fel. A környék lakói nagyon örülnek a rendezett területnek, ez a város szépségét is emeli a Budai út felől érkezők számára. Valamint örömét fejezte ki afölött, hogy felelősségteljes, önkéntes fiatalok is csatlakoztak a munkához – adta hírül az ÖKK.