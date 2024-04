A Szakmák Utcája pályaorientációs fesztivál célja, hogy sajátos formában biztosítson lehetőséget a Székesfehérvári Szakképzési Centrumnak és 11 iskolájának arra, hogy bemutassák a képzési profiljukat, valamint, hogy a gyerekek és az érdeklődő szülők megtekinthessék, milyen eszközökkel és technológiákkal, milyen termékeket képesek előállítani az iskolák.

A 2020-as és 2021-es évben sajnos a világjárvány nem tette lehetővé, hogy a program megvalósuljon, így ebben az időszakban az iskolák online formában – videók és egyéb prezentációk által – tudták bemutatni profiljukat. A 2021–22-es tanévben célul tűztük ki, hogy ezt a programot ismételten megvalósítsuk, amennyiben a világjárvány ezt lehetővé teszi.

A Szakmák Utcája 2022-ben a Zichy ligetbe települt, 2024. április 24-én visszahozzuk a Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Technikum udvarába, a célközönség pedig a hetedik és nyolcadik osztályos általános iskolai tanulók és szüleik, tekintve, hogy az SZFSZC összhangban a kormányzati stratégiával lehetőséget biztosít arra is, hogy a felnőttek szakmai oktatása, szakmai képzése is minél nagyobb volumenben valósuljon meg. A hetedik és nyolcadik osztályos korosztályt a Székesfehérvári Tankerületi Központ segítségével vonjuk be a programba. A déli kezdés lehetővé teszi, hogy az iskolai csoportok szervezetten tudjanak kilátogatni a helyszínre, ahol betekintést nyerhetnek az iskolák szakmai profiljaiba, ahol kérdéseket tehetnek fel. Különböző szórakoztató, kísérő programokkal is ösztönözni kívánjuk a jelenlévőket a szakképzés irányába. A délutáni időszakban már a felnőttekre is nagyobb mértékben számítunk, tekintve, hogy az iskolák mellett kiállítóként megjelennek a duális képzésben résztvevő vállalkozások, ezáltal betekintést nyerhetnek, hogy a technikum, szakképző iskola sikeres elvégzését követően, milyen munkaerő-piaci lehetőségei adódnak a tanulóknak. A rendezvény keretében pályaorientációs tevékenységet is végzünk, élő pályaorientációs társasjáték formájában segítjük a megfelelő pályaválasztást, továbbá különböző szakmai bemutató videókat is megtekinthetnek a kilátogató diákok, érdeklődők. Mindezek mellett a rendezvény célcsoportjának, érdeklődési körének megfelelő színpadi programok színesítik az eseményt.

A Székesfehérvári Szakképzési Centrum mindenkori célja, olyan pályaorientációs fesztivál megvalósítása, amely lehetőséget nyújt a szülőknek arra, hogy megfelelő iskolát tudjanak választani gyermekeiknek, illetve, hogy a tanulók érdeklődését is felkeltsük a szakképzés irányába, ahol a „Sétálj bátran a jövőd felé” szlogen konkrét értelmet nyer, továbbá, hogy a duális képzésben érdekelt vállalati, ipari partnereknek lehetőséget biztosítsunk a toborzásra, végezetül pedig, hogy a rendezvényre kilátogatók megfelelő kulturális és szórakoztató élményben is részesüljenek.

SZFSZC Kabinetiroda

Sajtó, kommunikáció