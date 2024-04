Harmadik alkalommal rendezték meg Ács Gyula emléke előtt tisztelegve a Soponyai Fogathajtó versenyt április 27-én. Az előző hetek borongós és szeles időjárása után ezen a szombaton a résztvevők szép, napos időben versenyezhettek, ráadásul a nézőknek, kilátogatóknak is kedvezett az időjárás. A versenynek a Zichy-kastély parkerdejének közvetlen környezete adott otthont.

A program főszervezője a Sárréte Sportegyesület volt, akik a Soponyai Önkormányzattal együttműködve szervezték meg az igazán színvonalas egész napos programot. A szervezésben főszerepet vállalt az egyesület két tagja, Kovács Tibor és Domján Miklós, akiknek munkáját a kezdetektől fogva segítette és támogatta a Fejér Vármegyei Lovassport Szövetség elnöke Csuti Péter, és a Fejér Vármegyei Lovassport Szövetség Fogathajtó szakágának elnöke Gosztola József is.

– Nagyszerű napon vagyunk túl. A tervezetthez képest előrébb kellett hoznunk a futam kezdetét, mivel rekordszámban érkeztek nevezők a versenyre. Összesen 52 fogat állt rajthoz nyolc vármegye képviseletében. Fejér vármegyét ezúttal 22 versenyző képviselte – kezdte gondolatait lapunk kérdésére Kovács Tibor főszervező. Hozzátette, a profi szervezésnek és bírói levezetésnek köszönhetően a kétfordulós akadályhajtás és a vadászhajtás eredményhirdetése már 19 órakor megkezdődhetett. Az izgalmas hajtásokat pazar vendéglátás és kirakodóvásár egészítette ki, így minden érdeklődő megtalálhatta a számára kedves dolgokat.

A kilátogatók a két versenyszámban összesen 127 startot láthattak, több debütáló hajtó mellett az ország legjobbjai közé tartozó versenyzők is részt vettek a festői környezetben rendezett eseményen. A kettesfogatok akadályhajtását Pergel Imre nyerte, aki a Tápiószentmártoni LBSE színeiben versenyzett, míg az egyesfogatoknál Miklós János, a Paksi Fogat SE versenyzője zárt az élen. A vadászhajtásban Semjén Attila, a Mezőszilasi LSE hajtója nyert, és az akadályhajtásban is ő érte el a legjobb eredményt a Fejér vármegyeiek közül.

– Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is nagyon sokan látogattak ki az igen izgalmasra sikerült versenyre. Elmondhatjuk, hogy a hazai nézők mellett a környező településekről is sokan ellátogattak Soponyára. Mi sem jelzi a rendezvény emelkedett hangulatát, hogy a térség országgyűlési képviselője, Varga Gábor is felpattant az egyik szervező kettesfogatára és segített neki a bemelegítésben – zárta gondolatait Kovács Tibor.

Eredmények, pontszerző akadályhajtás, két forduló (44 induló):

1. Pergel Imre (Tápiószentmártoni LBSE, Pest vármegye).

2. Kiss Sándor (Vámosgyörki SE, Heves).

3. Oszkó János (Pincehelyi LSE, Tolna).

4. Besze Károly (Kunszentmiklósi PS LSE, Bács-Kiskun).

5. Semjén Attila (Mezőszilasi LSE, Fejér).

6. Vida Filus István (Orgoványi LK, Bács-Kiskun).

További Fejér vármegyei sorrend: id. Semjén Attila (Mezőszilasi LSE), Kiss Olga (Nagylóki LE), Csontos

Gyula (Mezőszilasi LSE), Kovács Tibor (Vihar LE, Sárkeresztúr), Domján Miklós (Sárvíz Völgye BLSE,

Aba), Dvéri Diána (Seregélyesi Patkó SE), Taligás Menyhért (Sárbogárdi LE), Hufnágel József (Szent

Ágota LE, Sárszentágota), Vadócz Zsolt (Szent Ágota LE, Sárszentágota).

Akadályhajtás, egyesfogat (7 induló):

1. Miklós János (Paksi Fogat SE, Tolna).

2. Nagy Dávid (Kálozi LE, Fejér).

3. Németh Andrea (Seregélyesi VSE, Fejér).

Vadászhajtás, kettesfogat (22 induló):

1. Semjén Attila (Mezőszilasi LSE, Fejér).

2. Besze Károly (Kunszentmiklósi PS LSE, Bács-Kiskun).

3. Nagy Péter (Tolna-Mözsi LE, Tolna).

4. id. Semjén Attila (Mezőszilasi LSE, Fejér).

5.Csontos Gyula (Mezőszilasi LSE, Fejér).

6. Vadócz Zsolt (Szent Ágota LE, Sárszentágota).