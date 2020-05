Egyre jobb formába lendült a támadó

Luciano Slagveer a Puskás Akadémia FC holland légiósa jól érzi magát csapatában, és reméli, hogy bajnokság újraindítása után ledolgozzák hátrányunkat a dobogóért folytatott csatában.

A 26 esztendős, rotterdami születésű, ötszörös holland utánpótlás-válogatott Slagveer a holland FC Emmen és az SC Heerenveen akadémiáin nevelkedett, utóbbi csapatban mutatkozott be a felnőttek között. 2011 és 2017 között százhuszonhat holland élvonalbeli mérkőzésen szerepelt a Heerenveenben. 2017 és 2019 között a belga élvonalbeli KSC Lokeren labdarúgója volt, azonban a klubban csupán három bajnoki mérkőzésen szerepelt, egy-egy idény erejéig kölcsönadták a Twentének és nevelőegyesületének. 2019 nyarán szerződtette őt az FC Emmen, azonban az ősszel csupán kilenc bajnoki mérkőzésen szerepelt. Ezt követően 2020 januárjában szerződtette őt a PAFC.

– Jó döntés volt, hogy Magyarországra igazoltam. Az első két hétben persze akadtak nehézségek, de azt hiszem, ez mindenkivel így van, aki külföldön próbál szerencsét. A magyar nyelv nagyon nehéz, ezért Yoell van Nieffet leszámítva mindenkivel angolul beszélek, de azért tanultam már pár szót, természetesen futballkifejezéseket is – fogalmazott a szélső.

Eddig az OTP Bank Ligában nyolc, míg a Magyar Kupában négy mérkőzésen kapott lehetőséget Hornyák Zsolt vezetőedzőtől.

– A holland bajnoksághoz képest jelentős különbség, hogy itt sokkal inkább az eredmény, a pontszerzés számít. Odahaza minden csapat látványosan akar játszani, az NB I-ben nem igazán számít, hogyan nyersz, csak nyerjél. Egyébként pont az a holland csapatok problémája a nemzetközi színtéren, hogy gyakran játszanak jól, de a Bajnokok Ligájában, illetve az Európa-ligában eredményeket csak ritkán tudnak produkálni. Itt gyakrabban feláldozzák a jó focit az eredményesség oltárán, mert ha megvan a három pont, mindenki boldog. Ilyen szempontból a mi csapatunk üdítő kivétel, mert mi is mindig nyerni akarunk, de látványos támadófocira törekszünk – ez nekem nagyon szimpatikus. A bajnokságban egyelőre nem a mi kezünkben van a sorsunk, a Mezőkövesdnek pontokat kellene veszítenie, hogy behozzuk a hátrányunkat, de képesnek tartom a csapatot arra, hogy odaérjen a dobogóra.

A játékos eddig kétszer volt eredményes felcsúti színekben, természetesen ezekre a meccsekre emlékszik a legszívesebben.

– A kupában a Békéscsaba ellen szereztem az első gólomat a Puskás AFC színeiben, és szívesen emlékszem még a Kisvárda elleni hazai bajnokira is, amelyen gólpasszt adtam és kiállítást harcoltam ki. A tavaszi szezon eleje nem volt a legjobb periódusom, Hornyák Zsolt le is ültetett a padra pár összecsapás erejéig, de úgy vélem, az utolsó hat mérkőzésem már egészen rendben volt – remélem, a folyatásban is jól megy majd a játék nekem és a csapatnak is.