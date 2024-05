Május 3. (péntek)

(Az adott intézmény nyitvatartási rendje szerint!)

Adony: Évforduló – 50 éves az Adony Táncegyüttes. „Indulj el egy úton…” Kiállítás a Bálint Ágnes Művelődési Ház és Könyvtárban.

Cece: Csók István Múzeum. A múzeum kiállítása megtekinthető pénteken és szombaton 10 és 17.30 óra között.

Dinnyés: Kalotaszegi barangolók a gyöngyök világában és Élménymorzsák Kalotaszegről. Forgács Fanni és Pauer Dániel fotókiállítása a Dinnyési Templomkert Hagyományőrző Központban. Megtekinthető május végéig. (M-Art.)

Martonvásár: Agroverzum Tudományos Élményközpont. Nyári nyitvatartás: április elsejétől október végéig, mindennap 9 és 18 óra között. Az Agroverzum kiállítása. A Beethoven Emlékmúzeum kiállítása. A Brunszvik-kastély parkja.

Mór: Állandó és időszaki kiállítások a Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhelyen. Tárlatvezetési időpontok: 10, 12, 13.30 és 15 óra (hétköznap). 25 fő felett bejelentkezés szükséges.

Nagyvenyim: Variációk. Takácsné Csór Marianna festménykiállítása a Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtárban. Megtekinthető május 11-éig, hétfő–csütörtök 12–20 óra, péntek 10–17 óra, szombat (rendezvénytől függően) 8–16 óra között.

Perkáta: Györfi Sándor Kossuth-díjas szobrász- és éremművész időszaki kiállítása a Győry-kastély dísztermében.

Seregélyes: Tavaszi nyitány (Magyar Alkotók Nemzetközi Egyesülete). Krity Viktor grafikus kiállítása a művelődési házban. Megtekinthető május 15-éig.

Szabadbattyán: Évforduló – 20 éves a Pallay Alkotókör! Kiállítás a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtárban. Megtekinthető május 17-éig.

Évforduló: 20 éves a Pallay Alkotókör. Kiállítás nyílt Szabadbattyánban

Fotó: A művelődési ház

Szabadegyháza: Tavaszra várva. A Krajczáros Alapítvány festményvásárral egybekötött kiállítása a Nagy László Művelődési Házban. Megtekinthető május 21-éig.

Székesfehérvár: A szeretet lélekhangjai. Szatzkerné Piroska festmény- és kerámia-kiállítása az Aranybulla Könyvtár Alapítványnál (Köfém lakótelep 1.). Megtekinthető május 10-éig.

Székesfehérvár: Szárnyalás. Horváth Hella festménykiállítása a Vörösmarty Mihály Könyvtár Mészöly Géza utcai Tagkönyvtárában. Megtekinthető május 11-éig.

Székesfehérvár: Virágba boruló örökségünk. Tisztelet Csapody Vera emlékének. Szekeres Erzsébet Magyar Örökség-díjas textilművész kiállítása a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház Szent Korona Galériájában. Megtekinthető május 17-éig, hétfőtől péntekig 9–17, szombaton 9–15 óra között.

Székesfehérvár: Eredet. Valóságos és virtuális kiállítás a TheFour tervezőpáros, Gálvölgyi Anett és Miovác Márton ruháiból és munkafolyamataiból a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ Fürdő sori épületében. Megtekinthető május 31-éig, hétfőtől péntekig 8–20 óra, és szombaton 14–20 óra között.

Székesfehérvár: Szeretet, béke, barátság. Ex libris kiállítás Stokinger József gyűjteményéből a Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai úti Tagkönyvtárában. Megtekinthető május végéig.

Székesfehérvár: Az ókori Kína kincsei – A Jáde Császárok Kora. Időszaki kiállítás a Csók István Képtárban. A kiállítás a Szent István Király Múzeum és három kínai intézmény – a Shanghai Múzeum, a Xuzhou Múzeum és a Chengdu Régészeti Intézet – partnerségében, a szegedi Móra Ferenc Múzeum, a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, valamint a Back&Rosta Kft. együttműködésével jött létre. Megtekinthető június 28-áig.

Székesfehérvár: Székesfehérvár a frontvonalban 1944–1945. Kamarakiállítás a Rendház Látogatóközpontban. A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, valamint a Szent István Király Múzeum közös kiállítása Székesfehérvár és környéke második világháborús harcainak történetébe nyújt betekintést. Továbbá egy reprezentatív válogatás is látható a Hadtörténeti Múzeum korszakos haditechnikai eszközeiből. Helyet kapnak a tárlatban a Szent István Király Múzeum és a Hadtörténeti Múzeum közös terepi kutatásai során 2023-ban Baracska külterületén talált, 1945 januárjában megsemmisült német harckocsi (Panzerkampfwagen IV) roncsdarabjai is. Megtekinthető június 30-áig.

Székesfehérvár: Solium Regni – Az ország trónusa. Helyszín: Szent István Király Múzeum, Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpont (Várkörút 32.). Állandó kiállítás. Megtekinthető keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között.

Tác-Gorsium: Agyagkatonák. Az első kínai császár halhatatlan őrei. Kiállítás a Gorsium Régészeti Parkban. A látogatók testközelből is megismerhetik a különleges agyagkatonák történetét. A kiállításon csaknem félszáz anyag- és mérethű agyagkatonát mutatnak be. A látogatók megismerhetik a kínai császárság korát, az agyagkatona hadsereg történetét is. Megtekinthető augusztus 19-éig, hétfőtől vasárnapig 10 és 18 óra között.

Velence: Velence múltja – állandó kiállítás a Meszleny-Wenckheim-kastélyban, a Velencei Helytörténeti Egyesület kiállítótermében.