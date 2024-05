Az új parkoló látszólag már tavaly október végén kész volt, ám akkor még nem voltak meg a szükséges engedélyek a műszaki átadáshoz, átvételhez. Most azonban minden készen áll, hogy a fehérváriak használatba vegyék a 152 autó és 100 kerékpár fedett tárolására alkalmas területet és a felüljáró új liftjeit – osztotta meg a hírt közösségi oldalán Cser-Palkovics András polgármester.

Mint összegezte a beruházás során 152 P+R parkoló, mozgássérült parkolók, kerékpártámaszok, és buszmegállók készültek. A 12Y jelű busszal már el is érhető a terület. Emellett 95 fát, 1958 cserjét és 3948 évelő növényt is telepítettek a területre, valamint kamerarendszer is őrzi ezt a részt, amely a Közterület-felügyelethez van bekötve.

„A déli városrészekből így sokkal könnyebbé vált a vasút elérése az Új Váralja soron vagy akár a déli összekötőn át. A következő lépésnek az intermodális csomópontnak kellene lennie, kérdés, hogy lesz-e rá pénz és ha igen, mikor. Mivel ez alapjaiban reformálná meg városunk, sőt, vármegyénk közösségi közlekedését, folytatni fogjuk a beruházásért való lobbit, hiszen ez több százezer ember érdeke” – írja bejegyzésében.